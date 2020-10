El comediante Jorge Falcón reveló que tiene covid-19

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el comediante Jorge Falcón confirmó que contrajo el coronavirus y mandó un mensaje positivo ante esta situación.

De acuerdo a El Imparcial, Jorge Falcón acompaño su noticia con un mensaje de ánimo para todas las personas que como él están pasando por esta terrible enfermedad: "al mal tiempo buena cara".

"Familia bonita, me permito comunicar que el día de hoy he sido informado que he dado positivo para covid-19, siendo asintomático", reveló.

Jorge Falcón envió un saludo para todos sus seguidores de redes sociales: "y no olviden que la alegría es la medicina del alma. Sigan usando cubrebocas y respeten la sana distancia".

Cabe señalar que Jorge Falcón dijo en el comunicado que se encuentra tomando todas las medidas de cuarentena necesarias para evitar contagiar a sus familiares y amigos.

Luego de la noticia, los miles de sus seguidores le enviaron sus mejores deseos para una pronta recuperación.

"Saludos desde Cancún, primero Dios va a estar bien. Hay Jojojerge Falcón para rato", le dijo un fanático.

LA CARRETA DE JORGE FALCÓN

El comediante Jorge Falcón comenzó con su carrera en la Ciudad de México, en donde inició sus estudios como cirujano-dentista pero su camino era el espectáculo por lo que siguió con sus estudios de inglés y de tap. Así empezó con shows en distintos hoteles y centros de espectáculos, fue posteriormente que inició su incursión en la comedia, aprovechando algunas expresiones que son su sello original.

Posteriormente fue descubierto por algunos visores de programas de comedia y le ofrecieron participaciones con Televisa, participando en programas históricos como "La Hora Pico", en donde colaboró con otro grupo muy nutrido de comediantes como Miguel Galván, Adrián Uribe, Consuelo Duval entre otros.

Falcón también ha participado en espectáculos internacionales como "Sábado en Gigante" junto al presentador "Don Francisco" e inclusive apareció a lado de Raúl Velasco en el famoso programa "Siempre en Domingo".

El comediante guerrerense es sólo el más reciente actor que dio positivo a coronavirus y se une a el grupo de artistas afectados por la enfermedad como le pasó a "Platanito Show" quien también informó que se había contagiado y que, al contrario de Jorge Falcón, sí padeció severamente de dolor de cuerpo, fiebre y problemas al respirar, los cuales son los síntomas característicos del covid.

(Azucena Uribe)