El coronavirus causas estragos y pérdidas millonarias en Hollywood

El coronavirus no solo representa un desafío para la medicina, también está causando estragos y pérdidas millonarias para la industria en Hollywood. Todo inició con la cancelación de la premiere de la nueva cinta de James Bond y siguió con la postergación de su estreno mundial que se tenía previsto para el mes de abril y ahora tendrá que ser hasta noviembre.

De acuerdo con Variety, otro ejemplo es la recién anunciada cancelación de "Misión Imposible 7", el equipo de producción se retiró tan rápido tras la decisión de la semana pasada de retrasar la filmación, que Paramount Pictures olvidó cancelar la fiesta de bienvenida en el opulento hotel Gritti Palace en Venecia, Italia. Los pocos trabajadores técnicos rezagados que aparecieron festejaron con cubiertos de plata y porcelana exquisita en un salón de banquetes prácticamente abandonado.

Este tipo de confusiones, y gastos innecesarios, ha sido característico de Hollywood en la era del coronavirus. El trabajo de producción en las locaciones, a menudo planificado con años de anticipación, se ha reprogramado a un alto costo. Tras detener la filmación en Venecia, Paramount dijo esta semana que el rodaje programado de Misión Imposible... en Roma este mes también se retrasaría. Incluso películas completas están en problemas: las salas de cine cerradas en Asia han obligado a los estudios a descartar algunos estrenos y replantear su calendario para el resto del año.

El estreno de la taquillera "Mulán" -la esperada película de acción real de Disney ambientada en China- fue suspendido hasta nuevo aviso en este país epicentro de la enfermedad. Para Norteamérica se mantiene la fecha de lanzamiento de la cinta.

LA INDUSTRIA PROYECTA GRANDES PÉRDIDAS FINANCIERAS EN EL MERCADO ASIÁTICO, YA ANTES RECORTADAS EN UNOS 2 MIL MILLONES DE DÓLARES

El mayor revés se produjo el miércoles, cuando la secuela de "James Bond: No Tiem to Die", se retrasó hasta noviembre, convirtiendo una esperada película primaveral en un film para la temporada de vacaciones. Los auspiciadores de la película analizaron el estado de la industria global de los cines (el cierre del mercado chino y el desplome de la concurrencia en Francia, Italia, Hong Kong y Corea del Sur) y no soportaron lanzar un éxito de taquilla para apenas la mitad de la audiencia potencial.

Nunca he visto nada donde tantas películas se vean afectadas a la vez, dice Jeff Bock, analista de la firma especializada Exhibitor Relations. Hay incidentes aislados o tragedias que suceden, que pueden afectar a una determinada película. Pero esto realmente infecta a toda la industria de arriba abajo.

También se podrían retrasar más películas, con la esperanza que los temores de coronavirus disminuyan en unos pocos meses. Pero nadie puede predecir qué tan pronto se levantarán las restricciones gubernamentales o cuándo los espectadores se sentirán cómodos sentados en un cine abarrotado de gente.

"Lo que atemoriza del coronavirus hoy es que no conocemos su alcance", dijo Jason Squire, profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas USC y editor de The Movie Business Book. Solo en Los Ángeles, se identificaron seis nuevos casos dentro de una semana después de ampliar los criterios de verificación del virus. Funcionarios de la ciudad y el condado dijeron que se están preparando para que aparezcan más pacientes infectados.

PROBLEMAS PARA LA TELEVISIÓN

En tanto, los retrasos en las filmaciones pueden costar 1 millón de dólares al día, dijo Squire. Los festivales y las ruedas de prensa, incluida la presentación de Disney+ en Europa, también han sido cancelados. Apple Inc. dijo el miércoles que no participaría en el festival de cine y tecnología South by Southwest en Austin, Texas, donde había planeado mostrar una nueva programación para su plataforma TV+. Netflix Inc. tampoco participará, dijo un portavoz el miércoles por la noche.

El país ha estado bloqueado luego de enfrentar un aumento en los casos de coronavirus que comenzó a fines de febrero.

Las producciones de películas de Hollywood están minuciosamente planificadas, lo que hace que sea aún más doloroso cuando las cosas salen mal.

Cada hora de cada día está programada, y hay tareas complejas como cerrar cuadras enteras de una ciudad, repartir el pago a docenas o cientos de miembros del equipo y asegurar que haya megaprocesos, por ejemplo, un yate, dijo Tyler Thompson, un productor y presidente de Cross Creek Pictures que trabajó con Tom Cruise en su película de 2017 Barry Seal: Solo en América.

Si bien los estudios están acostumbrados a lidiar con emergencias, particularmente las relacionadas con el clima, una enfermedad que sigue expandiéndose a nuevas partes del mundo es inusual.

Shawn Robbins, analista de Box Office Co., espera que los estudios y los organizadores de grandes eventos se mantengan expectantes. El retraso de Bond "sienta un precedente", dijo.

En términos de producciones que están en pausa, es una decisión inteligente a tomar en este momento", dijo Robbins. "Por mucho que queramos ver estas películas, la prioridad número uno es ayudar al mundo a superar esta crisis de salud en este momento.

