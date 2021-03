"El Costeño" revela que recibió amenaza de muerte en la puerta de su casa

No tengo enemigos y no tengo que hacer nada de eso. Seguiré´ con mi vida, chambeando; no andaré´ con guardaespaldas ni armado, ni cuidándome de nadie. Lo único que traigo para defenderme de cualquier cosa es mi trompa, con muchas mentadas de madre, que esas duelen mucho. La verdad es que no me provoca ninguna inquietud ni miedo, pero el sentimiento que traigo es de coraje, sobre todo por la cobardía de cómo se maneja la gente. Lo bueno es que tenemos grabada la cara del fulano.