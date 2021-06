El crudo relato de Rafael Amaya sobre el momento en que cayó en las adicciones

El polémico actor Rafael Amaya reapareció en el programa "Hoy Día", luego de que se viera involucrado en problemas con las adicciones y que muchos aseguraran que sería el declive completo del intérprete.

Con un aspecto muy recuperado anunció su participación en la serie "Malverde: El santo patrón" y rompió el silencio para compartió cómo fue que cayó en las adicciones. Habló sobre los cambios que ha implementado en su vida para salir adelante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUPILLO RIVERA REVELA CON QUÉ CUBRIÓ TATUAJE DE BELINDA Y EN REDES LO TROLLEAN

En entrevista con el programa Hoy Día, Rafael Amaya se mostró más entero que nunca. Visiblemente reflexivo y mucho más fortalecido ante la polémica con las adicciones, se reconoció como un alcohólico anónimo que va día a día. Admitió que pide a Dios que diario le dé fuerza para seguir adelante.

También habló de su rehabilitación y la relación con su personaje de "El Señor de los Cielos", "Aurelio" con su adicción a las drogas, fue así que Rafael Amaya deslindó su trabajo con sus actuar.

Destacó que es lo suficientemente profesional para separarse del papel del narco y poder seguir desarrollándose como individuo fuera de la pantalla, ya que en repetidas ocasiones se especuló que sus adicciones se relacionaban con dicho personaje de acción.

Aseguró que la mayor parte de sus complejos y problemas fueron derivados de su ego, el materialismo y el sentirse como una persona superior.

Asimismo, el actor Rafael Amaya aseguró que no se arrepiente de haber interpretado al capo, pues además de proyección, le permitió darse cuenta de lo fuerte que es y, parafraseando sus palabras, renacer de sus cenizas.

De esta forma, aseguró que todo lo que realizó en vida lo hizo por su propia cuenta bajo la ignorancia de no saber cómo debía protegerse y actuar ante la fama.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "LA GUZMÁN" MINTIÓ, ESPECIALISTAS CONFIRMAN QUE FRIDA SOFÍA NO TIENE BORDERLINE

El actor dijo en entrevista para el programa "Hoy Día" que si hubiera un curso para aprender a lidiar con tanta atención lo hubiera tomado sin ningún problema y agregó que no entendía muchas cosas de la vida cuando el espectáculo lo convirtió en una figura reconocida.

Indicó que tenía problemas previos en su vida, los cuales no reconocía y ocasionaron que se equivocara constantemente a lo largo de los años al punto de que tuvo que pasar por rehabilitación.

"No hay manuales para vivir una vida perfecta, me equivoqué y lo bueno es que me rodeé de gente que me pudo ayudar, que me pudo sacar de ese hoyo, de ese abismo", dijo.

Todo este trayecto, indicó, lo ha llevado a encontrar otro tipo de éxito, el cual está ligado a estar junto con las personas que ama, recuperar su salud y además continuar con trabajo.

El intérprete participará ahora en "Malverde", una producción que también hablará del narcotráfico. Definió este nuevo papel como una segunda oportunidad que le dio Telemundo para seguir demostrando su valía en el set.

(Azucena Uribe)