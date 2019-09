El día en que Camilo Sesto rompió en llanto en pleno escenario al cantarle "Perdóname" a su madre

Sin duda una de las canciones más famosas y querida por los fans de Camilo Sesto es "Perdóname", misma que le dedicó a su mamá de esta manera.

De acuerdo al portal ABC, Camilo Sesto ha dejado un gran legado musical que incluye emblemáticas baladas en español como "Perdóname", un tema con el que rompió en llanto al interpretarlo frente a su madre, Joaquina Cortés, en 1982.

Tengo la oportunidad hoy... Está por aquí doña Joaquina, mi madre... ¿Dónde estás?

Mientras que buscaba a su madre de entre el público, en ese entonces Camilo Sesto tenía 35 años y dio un concierto en el auditorio de Palma de Mallorca. Era enero de 1982 y el artista actuaba ante miles de personas.

LE LLUEVEN CRÍTICAS A ALEJANDRA GUZMÁN POR SU NUEVA CIRUGÍA ESTÉTICA: "¡ANNABELLE! NI PARECE ELLA"

"Te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita: "Perdóname".

Y así comienza la que probablemente fue la interpretación más emocionante del artista, fallecido este domingo a los 72 años por un fallo renal, en toda su carrera. Porque Camilo Sesto hacía lo que hiciera falta sobre las tablas, pero ese día el corazón se le salió del pecho.

"Perdóname, si te pido más de lo que puedo dar. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más... Perdóname», canta. Y ahí se da la vuelta y da unos pasos de espaldas al público porque algo se le ha quebrado por dentro. Vuelve, intenta recuperarse y se seca las lágrimas.

Continúa: «Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya... Son palabras que no...». Y ahí ya no puede más. Niega varias veces con la cabeza mientras su madre aguanta el tipo sentada en su butaca. La gente le ovaciona, le aplaude a rabiar, se pone en pie. Camilo no puede estar más respaldado, pero es incapaz de seguir. La orquesta y el coro sí continúan como si tal cosa, lo que añade aún más emoción al momento. Pero él, ay, está llorando a lágrima viva. Y su madre, ahí.

«No puedo», dice. Joaquín Prat, maestro de ceremonias, se le acerca aplaudiéndole, intentando dar unos ánimos que no son suficientes. La cantante Rocío Durcal, entre el público, también está emocionada.

ANDREA LEGARRETA REVELA LA CONVERSACIÓN QUE TUVO CON LA EX ESPOSA DE ALFREDO ADAME, ESTO FUE LO QUE DIJO

Te compartimos el video para que puedas disfrutar de esta interpretación de Camilo Sesto.

El tema, compuesto por Luigi Giraldo, Abraham Iii Quintanilla, Cruz Martinez y Robert Bobbo.

auc