El día que Flavio Peniche mató a un extra con una pistola de utilería

Hace unas horas se informó que el actor Alec Baldwin había matado por accidente a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la cinta "Rust", donde ambos colaboraban, pero este no ha sido el único incidente de este tipo durante una grabación.

En 2003, el actor y hermano de Arturo Peniche, Flavio Peniche mató a su colega Antonio Velazco en la filmación de la película "Juana la Alacrana".

Durante una de las escenas, el hermano de Arturo Peniche le disparaba a Velazco, pero desgraciadamente las balas eran de verdad, como en el caso de Alec Baldwin.

¿Qué pasó exactamente?

Cuando grababa una escena de acción, Flavio Peniche asesinó de un disparo a un extra de la cinta, pues las balas que se habían usado en el rodaje eran reales.

El actor fue acusado de homicidio y esto fue lo que sucedió con Peniche tras ser el protagonista de esta penosa situación.

¿QUÉ PASÓ CON FLAVIO PENICHE?

El lunes 15 de agosto de 2003 la vida de Flavio Peniche cambió por completo al matar a una persona sin querer.

El hermano menor de Arturo Peniche, tenía una escena donde llegaba a una casa y tenía que matar a unos sicarios, entre ellos a un extra de nombre Antonio Velasco Gutiérrez, quien murió en realidad ya que la bala alojada en el arma de utilería era verdadera. Por ello, Flavio fue acusado de asesinato imprudencial.

El extra, conocido como "El flaquito" murió horas más tarde en el hospital, aunque Flavio trató de salvarlo pero toda ayuda fue inútil. En aquel entonces Peniche fue citado y encarcelado por las autoridades de Morelos. Sus abogados lograron demostrar que había sido un accidente y pagaron la fianza de 40 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad.

Flavio Peniche expresaba en ese momento: "Fue algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño, pero lamentablemente ha sido la peor pesadilla de mi vida. Si yo pudiera dar mi vida por la de él lo haría, porque es muy fuerte cargar con esto".

Las autoridades mexicanas buscaron al productor de la película, Eduardo Martínez Sánchez, y a un utilero que era de su confianza conocido como "El Cepillo" a quienes nunca encontraron, por lo que Flavio fue quien tuvo que encarar a la justicia solo.

El calvario del actor acabó luego de 14 años en la que todas las semanas iba a un reclusorio a firmar su libertad condicional y así saldó su deuda ante la sociedad de manera definitiva.

