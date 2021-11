El día que María Félix comió carne humana: "Me gustó"

Una de las figuras del cine de oro mexicano que más es recordada sin duda es María Félix, gracias a sus increíbles actuaciones le otorgaron el apodo de "La Doña", y recientemente tomo fuerza una anécdota en donde reveló que comió carne humana.

Entre amoríos y rivalidades, María Félix se hizo de una carrera que le otorgó un sinfín de lujos, entre ellos algunos viajes a destinos exóticos, como el que vivió en Marruecos al lado de su hijo Enrique Álvarez Félix.

Cabe señalar que, durante ese viaje realizado en 1951, y tiempo después narró en una entrevista concedida al periodista Ricardo Rocha, tuvo la oportunidad de comer carne humana.

De acuerdo con su testimonio, se encontraba en medio de la filmación de la película "La Corona Negra", cuando uno de los "moros notables" la invitó a comer. Al no saber sobre sus gustos caníbales aceptó.

Dio un bocado y la disfrutó. Comentó que el sabor de la carne fue "dulzón", aunque era bastante extraña su consistencia. No obstante, le gustó y preguntó sobre el origen del platillo, a lo que uno de los acompañantes aseguró: "es carne humana".

"´Kike´ y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español, en una ciudad que se llama Chauen. La ciudad fanta. Estábamos filmando ´La Corona Negra´ y nos invitó uno de esos moros notables y a este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no sabía, y nos dio a comer y a mí me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, pregunté y así me dijeron: carne humana", declaró.

Posteriormente reconoció ser antropófaga (que come carne humana), pero no voluntariamente. Ante la extraña y no consensuada experiencia, quiso evitar más detalles y no preguntó si se trató de carne de hombre o mujer.

"A mí me gustó. Una cosa como dulzona, una carne extraña (...) ¡Antropófaga yo! Pero no voluntariamente", detalló.

Su hijo Enrique le confirmó la información, aunque ya había vomitado en dos ocasiones debido a la comida. Ante estas declaraciones, Rocha quedó estupefacto y preguntó "¿qué hiciste después?". La respuesta de María Félix fue tajante: "digerir la carne humana".

Finalmente detalló que de haber sabido el origen de sus alimentos no se habría "metido a comer esas porquerías". Con estas declaraciones dio a entender que ésa fue la primera y única experiencia con la carne humana, algo que no volvería a probar.

Tras su paso por Europa, su antropofagia declarada y la ruptura con Carlos Thompson, María Félix volvió a México en 1952. Al pisar suelo nacional, se reencontró con su viejo enemigo Jorge Negrete, con quien mantuvo un breve romance para luego casarse el 18 de octubre de aquel año.

Se conocieron mientras actuaban en El peñón de las ánimas. Ahora se sabe se odiaron porque Negrete sintió que La Doña estaba opacando artísticamente a su entonces pareja Gloria Marín, por lo que su relación en el set de filmación fue nefasta y no se volvieron a frecuentar.

El matrimonio entre los talentosos actores pudo ser todo un éxito, pero los sorprendió la muerte de Jorge Negrete a los 42 años un 5 de diciembre de 1953, a poco más de un año después de haberse casado.

(Azucena Uribe)