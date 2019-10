El DJ Fatboy Slim, homenajeó a Greta Thunberg, con un original "sampleo" de su discurso

El dj Fatboy Slim realizó un homenaje a Greta Thunberg en una actuación en Gateshead durante el fin de semana y así reaccionaron los asistentes.

De acuerdo a Vanguardia, Fatboy Slim mezcló el discurso de Greta Thunberg ante las Naciones Unidas en una actuación de su club favorito, Right Here, Right Now.

La combinación se abre con la voz de Greta Thunberg, entregando su discurso demoledor a los líderes mundiales sobre la crisis climática en la melodía del sintetizador.

"La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de todo lo que se puede hablar es de dinero", se escucha decir al joven de 16 años. "Nos estás fallando y los jóvenes están comenzando a entender tu traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre ti"

Y continúa "No dejaremos que te salgas con la tuya. Justo aquí, ahora es donde dibujamos la línea. El mundo está despertando. Y se avecinan cambios, te guste o no". La muestra de Thunberg que dice "aquí mismo, ahora mismo" se usa en toda la canción.

El mash-up apareció originalmente en las redes sociales a fines de septiembre, después de que el músico David Scott de The Kiffness lo hiciera y lo compartiera con imágenes de icebergs rompiéndose.

Fatboy Slim compartió un video de la mezcla en Facebook. Pero ahora ha integrado el discurso de Thunberg en su show en vivo, presentándolo en su show de Gateshead el viernes por la noche.

Scott Jackson de Middlesbrough, filmó la mezcla en el show de Gateshead.

Jackson, quien dijo que encontró el discurso de Thunberg "increíblemente poderoso y emotivo", dijo que había visto un breve clip de la remezcla durante la semana y le encantó, por lo que quería filmar cómo sonaba en una gran arena.

"El mash-up es excelente", dijo. "La forma en que ella dice 'aquí y ahora' encaja perfectamente con su original". "La multitud pudo sentir que algo especial estaba en el aire cuando comenzó, sintiendo que algo grande estaba a punto de caer y ciertamente lo hizo".

