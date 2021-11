¿El esposo de Galilea Montijo "huyó" de México con su hijo?

Me han metido relaciones desde presidentes y han sido calumnias. Siempre los he dejado pasar porque es chisme, no estaba casada, no tenía un hijo... pero ahora sí tengo a quien cuidar. Sí creo que se debería legislar más severamente porque afecta no solo a la empresa a la que trabajo o al programa, me afectan a mí y a mi familia. Yo vivo de mi imagen y se me han caído campañas por el qué se dice, comentó Galilea Montijo y dijo que procedería legalmente.