El FBI le advirtió a Jenni Rivera que alguien la quería matar o secuestrar, así lo reveló la propia cantante en una entrevista inédita

A siete años del accidente aéreo que terminó con la vida de Jenni Rivera, el periodista Pepe Garza reveló una entrevista inédita que le hizo a "La Diva de la Banda" antes de morir donde da detalles que pudieron evitar su muerte.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la inesperada muerte de Jenni Rivera dio origen a cientos de teorías que buscan la respuesta detrás del avionazo que cobró su vida. En una entrevista inédita que Pepe Garza le hizo a "La Diva de la Banda" dio detalles de las amenazas de muerte y secuestro, así como aterradoras experiencias que vivió antes de morir.

Durante la plática, la cantante contó que siempre recibió amenazas, a través de redes sociales, sin embargo, cuando recibió una llamada del FBI empezó a sentirse intranquila.

Poco antes de una presentación que tuvo en Reynosa, Tamaulipas, La Gran Señora recibió una llamada de las autoridades estadounidense, en la que le advirtieron que había una amenaza de secuestro.

La información llegó al FBI por una persona muy confiable en la entidad, por lo que Jenni empezó a tener miedo y decidió darle la entrevista a Pepe, en julio de 2012.

"Sí me siento intranquila", aceptó La Diva de la Banda, ya que estaban involucradas personas profesional, pero aun así dijo que tenía ir.

No obstante, en esa ocasión le pidió a su esposo que se quedara en casa y que no la acompañara, ya que en caso de que le pasara algo no quería que sus hijos se quedaran solos.

Para la Diva de la Banda, eran comunes las amenazas. En sus presentaciones en Michoacán, ya le habían dicho que le iban a cortar la cabeza. Y en 2012, le habían escrito¬† ´Si te subes a cantar, Los Zetas te van a matar´ antes de una presentación en la Arena Monterrey [lugar de su último concierto]. No obstante, a pesar de no tener problemas con ningún cártel, en esa ocasión le preocupó a Jenni Rivera que el FBI estuviera involucrado.

No tengo idea [por qué me quieren hacer daño]. Mi negocio no es nada ilícito. Es algo honesto. Yo quisiera que la gente supiera que cuando han ido gente de grupos o cárteles a mis palenques y me piden fotos, yo los trato con mucho respeto. No hay ningún problema con ningún cártel", aseveró la intérprete cuando Pepe le preguntó por qué querrían hacerle daño.

