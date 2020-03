El flautista Horacio Franco revela que tiene covid-19 tras viajar a NY

El flautista mexicano Horacio Franco utilizó sus redes sociales para revelar que dio positivo a la prueba del coronavirus, luego de haber regresado de una gira por Nueva York.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el músico, académico y director de orquesta originario de la Ciudad de México, Horacio Franco detalló en un mensaje de su cuenta oficial de Twitter que presentaba diversos malestares por lo que el miércoles se hizo la prueba del COVID-19, misma que dio positivo.

"Después de 13 días de haber llegado de gira por Nueva York y con diversos malestares no severos que me hicieron ir a dar ayer (miércoles) al hospital, salió positiva mi prueba del Covid-19. Ayer fui a terapia intensiva, pues se asustaron porque tengo una neumonía ligera, pero me mandaron hoy por la mañana a casa pues no estoy grave", comentó el músico.

Asimismo Horacio Franco pidió a la población permanecer en sus casas y guardar la sana distancia, asimismo, aseguró que las personas con las que tuvo contacto están en aislamiento preventivo y bajo observación de las autoridades sanitarias.

Añadió que dio a conocer que dio positivo a coronavirus para motivar a las personas a acatar las recomendaciones sanitarias.

(Azucena Uribe)