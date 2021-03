El Grammy celebró a las mujeres; triunfó Beyoncé y otras artistas

La 63a edición de los premios Grammy, combinaron esplendor, poder de estrella y versatilidad de la era de la pandemia, para celebrar la música que surgió en un año profundamente desafiante, destacando las protestas de Black Lives Matter y, después de años de críticas agudas por desaires pasados, el papel de mujeres en la música pop.

¡@Beyonce haciendo historia y @theestallion arransando los #GRAMMYsTNT! Mira la premiación ahora por la pantalla de TNT ?? pic.twitter.com/K7xLiZ6gTr — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 15, 2021

Con los artistas en gira castigados y los fanáticos atrapados en casa, y la industria de la música ganando miles de millones de dólares de la transmisión, pero criticada por los artistas por el pago, el mundo de la música se ha volcado durante el último año.

Pensé que no me iban a elegir dice @billieelish, pero nosotros decimos SÍ, era más que tuyo Billieee ??

Billie lo hizo de nuevo en los #GRAMMYsTNT ??#GRAMMYs pic.twitter.com/g6VNTU44pb — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 15, 2021

Pero los productores del programa prometieron una noche de respeto y unión, con un nuevo escenario al aire libre en el centro de Los Ángeles en el que los músicos se enfrentaron mientras actuaban, y luego se reunieron, enmascarados y socialmente distantes, para aplaudir cortésmente los discursos de aceptación de los demás.

Una canción con un fuerte mensaje se lleva el premio a Canción del Año en los #GRAMMYsTNT, felicidades @HERMusicx ?? ????????? pic.twitter.com/OIQVvcy62X — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 15, 2021

Las mujeres ganaron todos los premios más importantes de la noche. Megan Thee Stallion, la rapera de Houston que describió su joven ambición de convertirse en "la rap Beyoncé", se llevó el premio a mejor artista nuevo, y su canción "Savage", que incluyó a Beyoncé como invitada, ganó por mejor interpretación de rap y por mejor rap. canción.

"Ha sido un año increíble, pero lo logramos", dijo Megan Thee Stallion cuando aceptó el premio al mejor artista nuevo, mientras el tráfico en el centro de la ciudad rugía.

Billie Eilish, la joven de 19 años que arrasó en los premios el año pasado, se llevó el récord del año por "Everything I Wanted" y le dijo a Megan Thee Stallion: "Te mereces esto".

Taylor Swift ganó el premio al álbum del año por "Folklore", que hizo completamente en cuarentena. Era la tercera vez que ganaba ese codiciado premio. (Perdió cada uno de los otros cinco premios a los que fue nominada este año).

Beyoncé, la deidad del pop cuyos movimientos son hiperanalizados en línea, ganó cuatro premios, lo que elevó su total de por vida a 28 premios Grammy, más que cualquier otra mujer, e igualando el total de la superproductora Quincy Jones.

Al aceptar el premio a la mejor interpretación de R&B por su canción "Black Parade", que se lanzó justo cuando estallaban las protestas el verano pasado, Beyoncé dijo: "Como artista, creo que es mi trabajo, y todos nuestros trabajos, reflejar los tiempos , y ha sido un momento tan difícil ".

Incluso la hija de 9 años de Beyoncé, Blue Ivy Carter, se llevó a casa un Grammy, el primero: mejor video musical por "Brown Skin Girl" (que ganó con su madre y WizKid).

Enfadada, la cantautora conocida como HER ganó la canción del año, superando a Beyoncé, Eilish, Swift y Dua Lipa, por "I Can't Breathe", un himno de puño en el aire para Black Lives Matter, con líneas como "Despojado de linajes, azotado y confinado / Este es el orgullo estadounidense".

"Escribimos esta canción en FaceTime", dijo HER, aceptando el premio, "y no imaginé que mi miedo y mi dolor se convertirían en impacto, y que posiblemente se convertirían en cambios".

Otros momentos destacaron la protesta, el orgullo y la ira de los negros. Lil Baby interpretó su canción "The Bigger Picture" como un enfrentamiento dramático con la policía antidisturbios y con un discurso en el que la activista Tamika Mallory dijo: "Presidente Biden, exigimos justicia". Y el rapero DaBaby, con un traje blanco brillante y broches de Chanel, cantó "Rockstar", otro himno de protesta, mientras dirigía un coro de cantantes blancos mayores que bailaban.

En otros puntos, el tema fue la unión en medio de la pandemia, con una corriente subterránea de ansiedad por que las cosas vuelvan a la normalidad, especialmente en la música.

Al aceptar el mejor álbum country, por "Wildcard", una categoría en la que todos los concursantes eran mujeres, Miranda Lambert agradeció a los Grammy "por reunirnos y dejarnos al menos estar juntos y saludar", y luego la llamó. banda y equipo: "Los extraño muchísimo".

Dua Lipa ganó el premio al mejor álbum vocal pop por "Future Nostalgia", y "Watermelon Sugar" de Harry Styles se llevó la mejor interpretación pop en solitario.

Los Grammy suelen ser el gran momento del mundo de la música cada año para la ostentación y la autocomplacencia, con actuaciones llamativas y la acuñación de la nueva realeza del pop.

Pero este año, el espectáculo en sí se vio afectado por la pandemia. Originalmente planeado para enero, se retrasó seis semanas debido al aumento del número de coronavirus en Los Ángeles. Y el evento, normalmente una megaproducción dentro del Staples Center, tuvo que ajustarse por seguridad.

"Esta noche va a ser el evento al aire libre más grande de este año además del asalto al Capitolio", anunció el presentador de la noche, Trevor Noah, al comienzo del programa, televisado por CBS.

El cambio más notable fue la configuración de la actuación, en la que los artistas se enfrentaban pero se mantenían a distancia. Un Styles sin camisa, con una chaqueta de cuero y una boa de plumas, abrió la noche mientras Eilish asintió con admiración. Las hermanas de Haim y el dúo de rock-soul Black Pumas sostuvieron sus instrumentos, esperando su turno. Eran el tipo de interacciones que los fanáticos de la música solían ver todas las noches, pero han estado hambrientos desde el 12 de marzo de 2020, cuando prácticamente toda la música en vivo cerró.

Swift cantó un popurrí de canciones de sus álbumes gemelos pandémicos "Folklore" y "Evermore" luciendo como una heroína del bosque de una impresión de Maxfield Parrish.

Taylor Swift se convierte la primera mujer en ganar álbum del año tres veces, con diferentes géneros, su último álbum fue grabado en el confinamiento y fue maravilloso.

Tan orgullosa, siempre me regresa a los 9 años.#GRAMMYs #GrammysTNT pic.twitter.com/HTEt4rsAAh — Peanut Butter (@laurisag_5) March 15, 2021

Megan Thee Stallion y Cardi B interpretaron su pícaro éxito "WAP" - "Wet, wet, wet", cantaron, una de las muchas versiones censuradas de una canción que es desafiante y obscena.

La superestrella latina Bad Bunny cantó "Dákiti" con luces moradas y azules bailando en su chaleco de eslabones de cadena, y la reina del dance-pop Dua Lipa, la ganadora de mejor artista nuevo hace dos años, encabezó su éxito "Don't Start Now". rodeado de bailarines con máscaras plateadas.

Bruno Mars y Anderson .Paak debutaron con su nuevo proyecto, Silk Sonic, como los cantantes de "Soul Train" de los años 70 con trajes de tres piezas y solapas anchas.

En un segmento extendido "in memoriam", Lionel Richie rindió homenaje a Kenny Rogers; Mars y Anderson .Paak festejaron a Little Richard; Brandi Carlile cantó "I Remember Everything" de John Prine, y Brittany Howard y Chris Martin de Coldplay honraron a Gerry Marsden del grupo Merseybeat Gerry and the Pacemakers.

En una ceremonia temprana en la que se entregaron 72 de los 83 premios de la noche, Eilish y su hermano, Finneas, compartieron la mejor canción escrita para medios visuales, por el tema principal de la última película de James Bond, "No Time to Die", que fue retrasado por la pandemia y aún no ha sido liberado.

Los primeros premios también fueron para Fiona Apple, quien ganó la mejor interpretación de rock por "Shameika" y el álbum alternativo por "Fetch the Bolt Cutters", un gran éxito de crítica. (Horas antes de que comenzara el programa, Apple publicó en línea que no asistiría debido al escrutinio que conlleva). The Strokes, entre las luces más brillantes del rock a principios de la década de 2000, ganó su primer Grammy, mejor álbum de rock, por "The New Abnormal . "

Los Grammy de este año también llevaron a un punto álgido algunas de las controversias que han estado rodeando el programa y su organización matriz, la Recording Academy, durante años.

(Imelda Téllez)