El In Memoriam de los Oscar 2020 desata polémica por no incluir a Luke Perry y Cameron Boyce

Uno de los momentos más nostálgicos de la entrega número 92 de los Oscar 2020 fue el In Memoriam, donde se les rinde un merecido homenaje a las personalidades que fallecieron recientemente. Pero algo que llamó la atención y no pasó desapercibido por la audiencia fue que la Academia olvidó mencionar a los actores Luke Perry y Cameron Boyce.

De acuerdo con Vanguardia, mientras la cantante Billie Eilish interpretaba el icónico tema de The Beatles, Yesterday, a la Academia se le olvidó incluir en el In Memoriam a los actores Luke Perry y Cameron Boyce.

En el In Memoriam se les rindió homenaje al basquetbolista Kobe Bryant, al recién fallecido actor Kirk Douglas y tambien figuró el mexicano Fernando Luján. Pero en ese importante repaso fue muy notoria la ausencia de los actores, lo que desató una ola de críticas por ser excluidos.

La no inclusión de Luke Perry llama especialmente la atención teniendo en cuenta que formaba parte del elenco de secundario de "Once Upon a Time in Hollywood", una de las películas con más nominaciones a los Oscar 2020.

Cameron Boyce era considerado una promesa en la actuación, Boyce falleció el 6 de julio a causa de un ataque de epilepsia mientras dormía. El joven era muy popular por su participación en las series "Los descendientes" y "Jessie".

(Ann Ventura)