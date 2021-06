El Influencer "Jiots" exhibe insultos de Laura G por criticar su apoyo al PVEM

La conductora Laura G respondió a las críticas del youtuber conocido como el "Jiots" por supuestamente apoyaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

En medio de críticas en su contra, la presentadora de "Venga la alegría" se vio involucrada en una supuesta pelea que sostuvo con Héctor Marquéz, mejor conocido como "Jiots", quien la exhibió en redes sociales.

El influencer "Jiots" utilizó sus redes sociales para compartir una captura de pantalla en donde se puede ver el supuesto mensaje de odio por parte de Laura G.

En la imagen se logra ver que presuntamente Laura G le responde con groserías al youtuber después de que la cuestionara por su apoyo al PVEM. Para evidenciar este supuesto acto de Laura G, Héctor escribió lo siguiente.

"Se ofenden por un meme de la ciudad ´porque clasista´ pero no se ofenden porque los influencers pagados por el MORENERDE le digan gato a la gente que los cuestiona", se lee en la publicación.

También en la supuesta conversación se lee que Laura G manda una mentada de madre al "Jiots" y lo cataloga como un "gato" –frase clasista–.

"Vas y chingas a tu re... madre. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea", se lee en el mensaje.

Se ofenden por un meme de la ciudad "porque clasista" pero no se ofenden porque los influencers pagados por el MORENERDE le digan, gato a la gente que los cuestiona. pic.twitter.com/nG3Q3Sm4Fl — Héctor Márquez (@jiots) June 8, 2021

Pero al parecer el youtuber no se quedó callado y respondió a los insultos de Laura G.

"Finísima persona, no me sorprende".

Como era de esperarse la polémica comenzó a aumentar y las críticas contra Laura G se potencializaron. Sin embargo, poco tiempo pasó y Laura desmintió el mensaje.

"No tenía el gusto de seguirte, ni de que me siguieras... Me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita en esa misma conversación si es que la tienes solo para asegurarme que sea yo... Ya que no es mi forma de contestar... Saludos", escribió Laura G en sus redes.

Pondré esto por aquí ... El día de ayer @jorgejasso publicó una "respuesta" que supuestamente yo hice ... @jiots compartió la publicación ... Yo les explicaba a ambos que ES IMPOSIBLE ya que ( yo a esa hora estaba al aire 12:02 pm)... Lo comparto porque ya hay muchos medios ( hilo) — Laura G (@LAURAGII) June 9, 2021

Ante esta respuesta, poco después Héctor Márquez aclaró que al parecer fue otra persona la que le envió el mensaje, pues en ese momento ella estaba trabajando en VLA. Sin embargo, después reveló que presuntamente esa conversación había sido enviada a otra persona.

"Ya hablé con Laura y nos dice (incluyo al que le escribió) que a esa hora estaba en programa y que no le aparecen esos mensajes y que no es su estilo, entonces pues al menos se tomó la molestia de escribir para acláralo. ¿Qué hacemos?", escribió Márquez.

Aquí lo raro es que NADIE más tiene acceso a mis redes ... Sigue siendo un misterio... Gracias Jorge ?? https://t.co/lmNHa7bxYF — Laura G (@LAURAGII) June 9, 2021

Finalmente, Laura G no se quedó callada y mostró lo que estaba haciendo en el momento en el que presuntamente envió mensajes de odio hacia ´alguien´. Ante la aclaración, el youtuber pidió que dejaran de enviarle mensajes de odio a Laura G.

De cualquier forma invito a mis seguidores a que no te insulten por lo que haya sucedido con tu cuenta, invitándolos a evitar las agresiones personales y mensajes misóginos. Tampoco es que me guste estar publicaciones y chismes y menos el acoso.

Buena noche seguidores. https://t.co/tvvrlGaaN3 — Héctor Márquez (@jiots) June 9, 2021

En esa "conversacion" supuestamente insultaba a @jorgejasso ... Aqui dejó la foto del mensaje que él estuvo compartiendo... Pero también dejo una prueba de lo que YO estaba haciendo a esa hora ... Gracias por sus mensajes ... espero que quede aclarado @jiots ... pic.twitter.com/DjxlZdUHcK — Laura G (@LAURAGII) June 9, 2021

(Azucena Uribe)