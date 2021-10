"El Juego del Calamar"; Carla Avila habla de las críticas, "Dicen que no actuó"

Hace unas semanas se estrenó "El Juego del Calamar" en Netflix, una serie surcoreana que llamó la atención de miles de usuarios y que en tiempo récord fue nombrada por la plataforma de streaming como la más vista en la historia. Además de la trama, los mexicanos se sintieron atraídos por la presencia de una mexicana en la cinta del director y guionista Hwang Dong-hyuk.

En entrevista con YoSoiTú, Carla Fernanda Avila, la tapatía que causó furor por su partición en la afamada serie, nos habló su vida en Corea, reveló detalles del casting y la complejidad que encierra trabajar en producciones donde la cultura es completamente distinta a la nuestra, sus nuevos proyectos y muchas cosas más.

La también modelo detalló cómo fue su participación en "El Juego del Calamar", la cual define como un parteaguas en su carrera: "Me siento bastante contenta y orgullosa, es una participación que fue mi parteaguas con el que puedo dar a conocer mi trabajo y todo lo que estoy haciendo".

Por otro lado, Avila señaló que, aun teniendo trabajos previos en otras producciones dentro de la misma plataforma, era curioso que su nombre saltara a la fama justo en este proyecto, donde su personaje podría considerarse intrascendente; no obstante, se encontraba viviendo una etapa tan positiva que solo se enfocaba en lo bueno.

"Me da mucho gusto que me estén conociendo, pero al mismo tiempo siento que lo están haciendo porque fui una almohada y eso me provoca sentimientos encontrados; incluso, he recibido críticas donde señalan que no actuó y es porque la gente no conoce mis otros trabajos. Pero estoy en una etapa muy positiva donde solo me concentro en lo bueno"

Una mexicana en Corea

Carla Fernanda relató que fue en el 2017 cuando llegó a Corea con la intención de estudiar una segunda carrera, tras no conseguir una beca, la mexicana decidió quedarse en aquel país para perfeccionar el idioma y a la par, surgió una oportunidad para trabajar en el mundo del entretenimiento.

"Tengo cuatro años y siete meses en Corea y en el mundo del entretenimiento... (cuenta las fechas con la mano) ¡Ya tengo tres años, ¡qué rápido!", la actriz aprovechó para detallar el apoyo que le han dado los medios en México y en otras partes de Latinoamérica.

"Estoy muy agradecida por todo el apoyo que me están dando. Gracias a la gente que incluso sin conocerme están defendiendo mi pequeña participación (en "El Juego del Calamar) porque he recibido muchas críticas donde dicen que no actuó, pero es porque se quedan solo con el título de las notas, ni siquiera entran a leer toda la entrevista, a ver que he hecho más cosas".

No obstante, destacó que aprecia mucho el apoyo de la gente, el cual le ayuda a no sentirse triste y decaer en ánimo por los malos comentarios.

El reto de aparecer con body paint

La originaria de Guadalajara, Jalisco, relató que la serie se grabó en invierno, lo cual representó todo un reto ya que su personaje solo estaba cubierto por un body paint (pintura corporal) de leopardo. Carla tenía que pasar cerca de tres horas en maquillaje y otras cinco para grabar las escenas.

"Tenía que permanecer de seis de la mañana a ocho de la noche desnuda, y el mayor tiempo posible sin sentarse o incluso ir al baño para que la pintura no se estropeara. Yo era la que más tiempo pasaba dentro de escena, así que permanecía mucho tiempo en el set, así que cuando no estaba a cuadro podía ir a descansar o sentarme, siempre y cuando tuvieras encuentra no embarrarme la pintura o que no se derritiera, ya que como era invierno, sentías la necesidad de colocarte cerca del calefactor".

Una cultura de jerarquias

La actriz de 28 años puso mucho énfasis en que los actores coreanos son muy respetuosos; sin embargo, delimitan su espacio y ponen una línea que impide que personas que no son del medio (actores) se acerquen o hablan con ellos.

"Los actores coreanos pintan mucho su rayita, no hablan ni tratan con nadie que no sea de su medio. Corea es muy jerárquico, entonces sí hablaban conmigo al inició, pero para ellos yo estaba en un rango menor, pensaban que era un extra; fue gracias a una persona del staff, que me conocía de otra producción, quien les dijo que yo también era actriz, así que los actores se relajaron más", explicó.

También habló sobre las medidas de seguridad que toma las producciones coreanas para evitar filtraciones y el acoso de los fans.

"Ha pasado que contratan a estudiantes o fans y no respetan, toman fotos y suben o revelan detalles de una producción. Acá es bien sabido que las fans son mejores para investigar que el FBI, entonces solo basta una foto para que ellas localicen el set o el lugar de grabación", la mexicana señaló que ha habido casos de demandas y hasta secuestros, el fanatismo es tal que jóvenes han llegado a rentar las mismas camionetas que usa el staff para hacerse pasar por gente de la producción con tal de estar cerca de los artistas.

LA EUFORIA DEL JUEGO DEL CALAMAR EN COREA DEL SUR

Mientras que en México ya existen la cumbia de "El Juego del Calamar", piñatas, retos que simulan los de la serie y muchas otras cosas, en Corea el furor es otro.

"En Corea lo que más han sacado son trivias y tomaron popularidad los dulces de Dalgona (las galletas que parecen en la serie) La verdad es que como el ingenio del mexicano no hay dos, aquí las cosas son completamente diferentes".

Sus nuevos proyectos

Sin poder dar muchos detalles, Carla Fernanda Avila dijo que trabajó en dos películas que están por estrenarse, pero hasta el momento desconoce si llegarán a nuestro país; sin embargo, reveló que el próximo año viajará a México para un nuevo proyecto en un documental y aprovechó para señalar que está abierta a propuestas.

Es importante destacar que "El Juego del Calamar" no ha sido el único proyecto de Carla Avila con Netflix, también ha trabajado en la cinta "Barrenderos espaciales" (2019) y en la serie "Recuerdos de Juventud".

(Azucena Uribe)