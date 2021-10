El lado B de la belleza: Hombres famosos que se sometieron a cirugías estéticas

Si algo abunda en el mundo de la farándula son las caras bonitas y aunque muchos fueron bendecidos con la pizca de la belleza exterior desde el nacimiento, otros han consolidado su hermosura a base de bisturí y aguja.

Cuando hablamos de cirugías plásticas de las celebridades es muy fácil pensar en actrices y cantantes femeninas como Lyn May, Eiza González, Carmen Campuzano "Gomita" o Alejandra Guzmán; la lista es larga pero no es exclusiva de las mujeres, lo cierto es que los hombres no están peleados con los "arreglitos" estéticos y de hecho muchos de los grandes galanes de la música, el cine y la televisión han caído en la tentación, algunos son casos de éxito y otros fracasaron en su búsqueda del rostro perfecto.

CIRUGÍAS PLÁSTICAS DE LOS FAMOSOS

SYLVESTER STALLONE

Arrancamos este recuento de personalidades que son fans de las cirugías plásticas con Sylvester Stallone, el icónico intérprete de "Rocky Balboa" es uno de los famosos que presenta uno de los cambios más notorios en su rostro. Algunas de las intervenciones que se ha realizado son para levantamiento de cejas e inyección de botox. Cabe mencionar que el actor presenta un problema de parálisis facial ocasionado en su nacimiento.

Fotos de IG: @allstalone

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

En el contexto nacional, Alejandro Fernández es una de las celebridades de las que más se especula que se haya sometido a alguna intervención estética debido a los visibles cambios de su rostro. El pasado febrero de 2020, usuarios de Instagram criticaron a "El Potrillo" en un video promocional de su gira "Hecho en México", esto por los presuntos cambios faciales del cantante

Algunas de las cirugías que los fans han especulado que se ha hecho el cantante son: inyección de bótox, rinoplastias y reducción de grasa en la papada y debajo de los ojos.

Hasta el momento "el potrillo" no ha aclarado si realmente se ha sometido a alguna operación estética o no.

Fotos de IG: @alexoficial

MICHAEL JACKSON

El "Rey del pop" no sólo dejó su huella impregnada en el mundo de la música, sino que también popularizó múltiples escándalos y polémicas siendo una de las más recordadas sus "arreglitos" estéticos.

Michale Jackson es sin duda una de las celebridades que más cambio su aspecto, lo vimos en su debut musical desde la infancia con los "Jackson five" hasta el día de su muerte en su rancho "Neverland" a los 51 años.

Sus cirugías estéticas van desde su cambio de tono de piel, operación de naríz, barbilla, implantes en las mejillas, botox y más, al punto de que el rey del pop terminó siendo una persona totalmente diferente a la que era en su infancia.

Fotos de IG: @michaeljackson

MICKEY ROURKE

Desde hace muchos años, la apariencia física de Mickey Rourke está muy alejada de lo que alguna vez fue en su época de galán de Hollywood durante la década de los ochenta. El actor y boxeador famoso por películas como "El luchador", sufrió algunas lesiones en el ring y se ha sometido a múltiples cirugías estéticas que son claras en sus fotografías actuales.

Su aspecto le ha convertido en una leyenda en Hollywood sobre qué es lo que no debes hacer con tu imagen si quieres triunfar y tener una larga carrera.

Fotos de IG: @laura_foxworthy @tele5_moc_rozrywki

JOHN TRAVOLTA

El actor que saltó a la fama internacional con el inolvidable musical "Vaselina", en un intento por alcanzar la juventud eterna en su rostro lo único que ha logrado es desfigurarlo, actualmente su aspecto físico dista mucho de su época de gloria, el icónico actor parece tener una cara tiesa y sin expresión.

Aunque en fotos se ve bien, su rostro no se mueve y es provocado por el uso excesivo de botox y el estiramiento facial. Incluso sus implantes de cabello hacen que se vea raro.

Fotos de IG: @johntravolta

CAMILO SESTO

Camilo Blanes Cortés, mejor conocido como Camilo Sesto, presentó en su rostro cambios causados por intervenciones estéticas y durante los últimos años de su vida fue blanco de medios que realizaron titulares como "La lucha de Camilo Sesto en busca de la eterna juventud" o "Camilo Sesto irreconocible".

Nariz, pómulos, nariz y mentón, fueron algunos de sus rasgos faciales donde los cambios del cantante son más evidentes.

Fotos de IG: @camilosesto_oficial

LUIS MIGUEL

"El Sol de México" es otro miembro de esta lista que no ha afirmado públicamente alguna intervención estética, pero sus más recientes fotografías hablan por sí solas. En 2019, las imágenes del cantante en una presentación en vivo se hicieron tendencia en redes sociales debido a que múltiples usuarios notaron cambios en su rostro, específicamente en función de un procedimiento de rejuvenecimiento facial porque presentaba un aspecto más joven y sin arrugas, además de someterse a un procedimiento para eliminar la papada.

En su momento dijeron que el intérprete se había puesto muy grave tras sus operaciones, sin embargo, él jamás ha salido a aclarar la situación.

Foto de IG: @lmxlm

RICKY MARTIN

Ricky Martin dio una entrevista para anunciar su regreso a los escenarios, pero lo que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue que su rostro lucía "irreconocible" pues sus pómulo se veían más pronunciados y presentaba una hinchazón en el rostro, lo que habría sido fruto de al menos una aplicación de botox..

El boricua de 49 no tardó en salir a desmentir los rumores de su nueva "manita de gato" y aclaró que, si llegara a someter a una cirugía estética u otro procedimiento de belleza, lo compartirá con sus fans, ¿le crees?

Foto de IG: @ricky_martin

FERNANDO OLVERA (MANÁ)

En 2018 Fernando Olvera, vocalista de Maná, se sometió a una cirugía estética en donde según varios medios mexicanos se aplicó rellenos dérmicos en el tercio superior del rostro y se aplicó bótox en la frente y el entrecejo.

Por su parte, su expareja, Mónica Noguera reveló en el programa De Primera Mano que el cantante estuvo a punto de morir cuando se hizo uno de sus "arreglitos".

"En el tiempo que estuvimos juntos de 2013 a 2015 se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. Casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes en la garganta, se estaba desangrando, tuvieron que parar la operación", reveló Mónica Noguera

Foto IG: @manaoficial

HÉCTOR HERRERA

Héctor Herrera, futbolista mexicano, dijo en comunicado que requirió de la rinoplastia con el objetivo de presentar una mejor respiración, lo cierto es que este procedimiento le cambió totalmente el rostro, mejorando a la vista su aspecto físico.

También añadió que se hizo una otoplastia, la cual es una operación de oídos, aunque de esa operación no dio los motivos. Ahora se le ve más definida la nariz y sus orejas se encuentra más cerca de su cabeza.

Foto de IG: @h.herrera16

ZAC EFRON

La ex estrella Disney es una de las celebridades que desató revuelo luego de que sus primeros "arreglitos" comenzaron a notarse, el actor de 33 años sorprendió al público en una de sus últimas apariciones en televisión pues su rostro estaba notablemente más hinchado, lo que desató especulaciones de que se había abusado del botox.

A pesar del escándalo que el rostro de Zac Efron provocó en redes sociales, la estrella de Hollywood nunca se pronunció al respecto.

Fotos de IG: @zacefron

CRISTIANO RONALDO

Uno de los casos de éxito en las cirugías plásticas es sin duda Cristiano Ronaldo, el famoso jugador de futbol luce totalmente diferente a cómo se veía en su debut en las canchas y aunque prefiere no hablar sobre expertos que han analizado su caso señalan que visitó el quirófano al menos cinco veces.

El aclamado CR7 se sometió a una cirugía maxilofacial que ayudó en la modificación de su rostro, tuvo un diseño de sonrisa, se arregló la nariz, modificó la posición de sus cejas y se aplicó botox. Además, algunos expertos señalan que su atlética figura no se debe meramente al ejercicio, también se habría sometido a una lipoescultura.

Fotos de IG: @cristiano FB: Fútbol,Fútbol, Fútbol y Fútbol

(Aline Núñez)