El lado oscuro de la fama, mexicanos acusados de acoso o abuso sexual

No sé si esta sea la red social adecuada para hablar de esto, pero es la única que tengo por eso decido hacer este video por aquí, la actriz hizo pública su denuncia tras señalar que la nula intervención de las autoridades: "La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes, explicó.