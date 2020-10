El millonario cumpleaños de Kim Kardashian incluyó hasta pruebas covid, la socialité gastó 1 millón de dólares para llevar a su familia y amigos en un jet privado para festejar su 40 aniversario en una de las islas más impresionantes del mundo en Tahití, reveló Page Six.

Kim alquiló un Boeing 777 de 88 asientos la semana pasada para llevar a 30 personas a The Brando, un lujoso resort en una isla privada en la Polinesia Francesa.

Kourtney, Khloé, Kendall Jenner y Rob Kardashian, entre otros invitados, disfrutaron de una gran cantidad de lujos en su estadía como tratamientos de spa y caminatas guiadas a través de la exuberante isla, conocida localmente como el atolón de Tetiaroa y famosa por su impresionante laguna azul.

El grupo se limitaba a los familiares y amigos más cercanos de Kim. Todos fueron examinados antes de partir en medio de la noche en un Boeing 777 privado, reveló una fuente a la citada publicación.

Una vez en la isla, disfrutaron de exquisitas cenas, tratamientos de spa y caminatas. No se repararon en gastos. Kim prohibió a todos publicar en las redes sociales para garantizar su privacidad, añadió el informante.

Salieron de Los Ángeles el 20 de octubre en el Boeing 777-200LR de Crystal Cruises, que cuenta con 88 camas planas, un restaurante y un bar, y regresaron cinco días después.

Su grupo se apoderó de toda la impresionante isla, que cuenta con 35 villas de una, dos y tres habitaciones, todas con piscinas privadas y se alquilan por hasta 20 mil dólares la noche. Hay numerosas playas de arena blanca, una laguna reluciente, donde Kim Kardashian luego publicó fotos de ella en bikini en Instagram, y arrecifes de coral vibrantes.

El Brando Resort, la isla privada de Marlon Brando, es conocido como uno de los mejores complejos turísticos ecológicos del mundo. También ofrece dos restaurantes gourmet, dos bares, un lujoso spa y un huerto de frutas orgánicas.

El lujoso viaje de la Kardashian generó molestia en Estados Unidos. La fundadora de KKW Beauty publicó varias fotos con familiares y amigos, mientras celebraban su cumpleaños número 40 sin una mascarillas a la vista o manteniendo la distancia social.

También se dijo que su esposo, Kanye West, estaba allí a pesar de estar ausente en las imágenes.

"Después de dos semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento", compartió Kim en sus redes sociales.

Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida, añadió en su publicación.

A pesar de que reconoció tener una vida privilegiada y tomó nota de las precauciones que se tomaron para evitar la propagación del covid-19, los usuarios de Twitter no la perdonaron.

No he visto a mi familia en 4 meses y estoy absolutamente aterrorizado por la posibilidad de transmitir COVID-19 a mis padres. Espero que te hayas divertido fingiendo que las cosas eran normales, pero piensa en aquellos de nosotros que nos quedamos en el mundo real, tuiteó una persona a Kardashian.

Estoy leyendo esto porque la mitad de mi oficina fue despedida hoy, escribió otro.

Por otro lado, la socialité también fue objeto de burlas en redes sociales, donde especularon que tenía 6 dedos en uno de sus pies, pues eso era lo que se observaba en una de las fotos que compartió.

"¿Son realmente seis dedos?", "¿Tiene Kim 6 dedos en un pie?", son algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la publicación. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, ya se había hablado mucho del tema, lo que obligó a la esposa del rapero Kanye West a mostrar que tiene cinco dedos.

"Es una parte de mi pie que, cuando me pongo un zapato así, aplasta otra parte y, en la foto, no sé por qué, parece un sexto dedo. Espero que esto responda a las preguntas sobre mis seis dedos, porque solo tengo cinco dedos en cada pie ", explicó Kim Kardashian.

La protagonista del reality "Keeping Up with the Kardashians" también fue acusada de editar en exceso una de las fotos que compartió junto a sus hermanas.

(Imelda Téllez)