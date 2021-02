El mundo del espectáculo antes y después de la pandemia

La cuarentena, las nuevas normas de higiene, las restricciones de movilidad y el color del semáforo epidemiológico que trajo consigo la pandemia de covid-19; afectaron de manera significativa a la industria del entretenimiento, en particular, todas aquellas actividades con una alta congregación de personas como lo son el cine, teatro, conciertos y muchos otros eventos artísticos y producciones a pequeña, mediana y gran escala. Todo se detuvo. De acuerdo con el INEGI, la industria del entretenimiento es una importante fuente de trabajo e ingresos para muchos hogares mexicanos, generando más de 5 millones de empleos a nivel nacional.

HABÍA UNA VEZ UN MUNDO SIN PANDEMIA...

La Cuidad de México, considerada como el foco de los mejores espectáculos, se llenaba de ruido, color y algarabía a lo largo de la semana; era normal escuchar los gritos, cánticos, aplausos y ver a grupos de amigos dirigirse al Foro Sol, el Metropólitan, El Palacio de los Deportes, El Auditorio y muchos otros. Las noches eran largas, el trasporte se atestaba al igual que los bares y restaurantes.

Además de los grandes conciertos, las opciones en la ciudad eran diversas; las plazas con salas de cine tenían largas filas de personas, los mismo ocurría a las afueras de los teatros. No había miedo, no había muerte, no había un virus amenazante.

Cuando por fin llegó el confinamiento a México, todo se apagó, cerraron todos los foros de entretenimiento masivo. Lo que se pensó sería algo pasajero, se extendió por un año; todos esperábamos ansiosos la llegada del 2021 con la esperanza de que todo terminara, de que todo fuera distinto y no lo es, seguimos confinados y el medio del espectáculo continúa en una lenta agonía.

Teatros y foros llevan más de 140 días cerrados, algo que nunca le había pasado a la capital. Con la influenza el cierre fue de un mes; con el terremoto de 2017, un par de semanas.

En los medios, los famosos primero aparecían gozando de lujosas cuarentenas, después vinieron las labores altruistas, le siguieron las ideas para shows a través de las plataformas digitales; pero lo verdaderamente terrible vino cuando empezaron las muertes, las crisis económicas. Lo que empezó como una oportunidad para descansar de las giras, las grabaciones, los conciertos, le prensa, el público; terminó convirtiéndose en una tragedia que arrastró no solo a famosos, sino a millones de personas que dependían de ellos.

Se cumple un año de la pandemia y aunque han surgido nuevas ideas para reactivar la industria del entretenimiento, nada ha sido completamente efectivo. La nueva normalidad sigue teniendo a todos, justo como lo que se siente un cubrebocas en el rostro; puedes hacer todas tus actividades, puedes seguir respirando, pero también están esos momentos en los que falta el aire, en los que sientes que te ahogas.

(Imelda Téllez)