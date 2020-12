"El Pirru" aclara pleito entre Talina Fernández y su nieta Paula Levy

Aclaran por qué Talina Fernández negó su hogar a su nieta Paula Levy y su papá "El Pirru" aclara que no es ninguna homeless (FOTOS DE INSTAGRAM)

Hace unos días el escándalo y polémica tocaron a la puerta de Talina Fernández, su nieta Paula Levy, una de las hijas que dejó la fallecida actriz y cantante Mariana Levy, la acusó de haberla corrido de su casa, por lo que en redes sociales se desató una ola de indignación contra la familia de la joven.

Al parecer las cosas no son tan desafortunadas como lo explicó Paula Levy en su live de Instagram; la joven señaló que no entendía por qué nadie de su familia la quería "adoptar" y se describió como una "homeless" (persona sin hogar).

De acuerdo con la revista TVNotas, Paula acudió con su abuela Talina Fernández en marzo pasado para pedir su ayuda luego de tener una fuerte pelea con su papá, José María Fernández, "El Pirru", quien la corrió de su casa y se deslindó de los pagos de su escuela. Sin dudarlo, la conductora de televisión abrió las puertas de su casa a su nieta y la apoyó en su educación.

Todo parecía ir bien entre nieta y abuela, incluso al principio de la pandemia ambas viajaron a Acapulco a pasar unos días, pero todo cambió cuando Paula se contagió de covid-19, informó a la revista una persona cercana a la locutora.

Según relató la fuente, Paula salió con sus amigos y se perdió por varios, desatando con ello la preocupación de su abuela y aunque la joven aseguró estar bien, se encontraba en una fiesta en Acapulco.

Para su regreso, Paula llamó a su abuela y le dijo que ya no olía y las cosas no le sabían, además de que tenía malestar en todo el cuerpo, en ese momento Paula se encontraba en casa de su novio pero quería regresar con su abuela. Talina le aseguró que no podía llegar a su casa pues podría contagiarla y al ser una persona de la tercera edad corría el riesgo hasta de morir.

No obstante, Paula no entendió la gravedad de la situación y tomó a mal que su abuela Talina Fernández no le permitiera regresar a casa, pero de acuerdo a la fuente, la conductora siempre ha estado al pendiente de su nieta pues le ha depositado dinero para sus medicinas y comida.

"EL PIRRU" REACCIONA A LA POLÉMICA Y ACLARA QUE SÍ ESTÁ PENDIENTE DE SU HIJA

Tras el video que publicó Paula Levy, internautas tacharon de padre desobligado a José María Fernández "El Pirru" por no estar al pendiente de su hija. Después de todo un fin de semana en silencio el empresario decidió contestar dichas acusaciones y, a través de su cuenta oficial de Tik Tok escribió:

Fue sólo una broma, ella ya lo aclaró y está bien, contestó algunos comentarios que le dejaban usuarios de la red social. Además, explicó que su hija siempre cuenta con su apoyo: Claro que la ayudo desde siempre.

José María, también aclaró que esta muy al pendiente de Paula y que sí mantienen una comunicación constante, pero que no dará más detalles al respecto, puesto que es un asunto privado.

Además, recalcó que la propia Paula ya había salido a explicar que todo se había sido producto de su ácido sentido del humor y que si no querían creer en las palabras de su hija, ya no era asunto suyo.

Con inforamción de TV Notas y Publimetro.

(Aline Núñez)