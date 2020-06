El romance más corto e intenso que inspiró "La Flaca" de Pau Donés

Una de las canciones más emblemáticas de "Jarabe de Palo" sin duda fue "La Flaca" que está inspirada en el romance más corto e intense que vivió Pau Dones.

De acuerdo a Life and Stile, la historia que luego se volvió canción sucedió en el bar 1830. Ubicado en El Malecón de la Habana, era mejor conocido como La Tasca. Era 1995. Pau Dones estaba ahí junto a otros siete compañeros porque habían viajado a la isla para grabar el video de "El lado oscuro".

Después de tomarse unos mojitos, ya casi a punto de irse, el tiempo se detuvo. Pau vio entrar en el local a "una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa rojo semitransparente. Ésa mulata que luego todo el mundo, tiempo después, describiría tarareando, "y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "BONITO" Y "LA FLACA": LAS CANCIONES MÁS EMBLEMÁTICAS DE PAU DONÉS

Pau Donés contó que por las mañanas empezaron a hacer casting para encontrar a la chica que protagonizaría el video de "El Lado oscuro", pero entonces el cantante ya tenía claro que sería la chica del bar.

"Una diosa, eso es lo que era", así la recordó el difunto vocalista de Jarabe de Palo en su autobiografía 50 palos... y sigo dando.

La encontró, descubrió que se llama Alsoris Guzmán —¿acaso no es un nombre de película?— y le propuso ser parte del video. Ella aceptó. Se mudó al hotel en el que estaba Dones con su equipo español y compartió cuarto con Eva Nielsen, la ayudante de dirección que quedó flechada por ella. "Alsoris se mudó a mi cuarto (no porque le gustara yo, sino todo lo contario, porque resultó que Eva le gustó un poquito más de lo normal)".

Cabe señalar que el video de "El Lado Oscuro" jamás se pudo filmar por inclemencias el tiempo, pero Pau Dones recuerda que una noche antes de irse, Alsoris se despidió de él, como cada noche, con un beso en la mejilla. Al salir del baño, él le dijo: Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo. Ella sintió, abrió los brazos y me dijo: ´Ven, Pablito´". Se acostó en su cama y confesó que estaba tan cansado y era tal la emoción de esos días que se había quedado dormido, pues cuando despertó tenía la ropa puesta.

Cuando despertó, tomó un lápiz y escribió en 10 minutos un poema inspirado en ella, mientras la veía dormir. Horas después, en el aeropuerto, cuando se despidió de ella, le dio el poema. Tras despedirse volteó una vez más y la vio llorando mientras leía el poema.

FOTO TOMADA DE EL MUNDO

La Flaca, el disco debut de Jarabe de Palo, se lanzó en 1996, pero éste y su tema principal pasaron inadvertido. Fue hasta un año más tarde cuando se popularizó al formar parte de un comercial de cigarros de la marca Ducados.

Un años después, en 1997, Alsoris se enteró de la canción por su hermana, quien vivía en España y la escuchaba en todos lados. En ese momento, Alsoris vivía en Italia trabajando de niñera en las mañanas y como cantante y bailarina.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DULCE MARÍA ESTÁ EMBARAZADA! LA EX RBD ESPERA A SU PRIMER BEBÉ

La cubana reveló a Cadena Ser, en el aniversario 20 de la canción que popularizó a Jarabe de Palo, que Paul contactó a su madre y ella le dio su número en Italia, pero nunca más hablaron. Sin embargo, Alsoris también reveló a El Mundo que la forma en la que Paul le entregó lo que había escrito fue diferente. No en el aeropuerto, sino en la habitación, junto a un peluche verde de un dragón que tenía. Alsoris, quien también dice que Paul durmió en su casa cinco días porque "no tenía para el albergue", es madre soltera de un niño adolescente y vive en Cuba nuevamente.

FOTO TOMADA DE EL MUNDO

(Azucena Uribe)