El último adiós a Octavio Ocaña, el entrañable Benito Rivers en “Vecinos”

La televisión mexicana está de luto tras la muerte del actor Octavio Ocaña, joven que saltó a la fama por su entrañable personaje de Benito Rivers en la comedia de Televisa “Vecinos”. Personalidades del mundo del espectáculos, amigos, familiares y fans del histrión le dedican emotiva despedida a través de las redes sociales.

Octavio Ocaña perdió la vida la madrugada de este sábado 30 de octubre en medio de un altercado con unos delincuentes que lo asaltaron en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Según informaron fuentes oficiales, el actor de 22 años recibió un impacto de bala cuando iba a bordo de su camioneta.

La noticia le dio la vuelta a las redes sociales rápidamente, en cuanto se confirmó el fallecimiento del actor sus grandes colegas lamentaron la situación con mensajes de despedida y apoyo para sus familiares.

Elías Solorio, productor del exitoso programa donde participaba Ocaña, fue el primero en pronunciarse:

No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito, escribió el realizador en su cuenta oficial de Twitter.

El actor y comediante Lalo España también lamentó el sorpresivo fallecimiento de su colega y confesó que se encuentra muy afectado por lo ocurrido:

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q. E. P. D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote, escribió en Twitter.

Por otro lado, la actriz Erika Buenfil compartió en su Instagram una fotografía donde aparecía al lado del fallecido artista que acompañó con un mensaje pidiendo por su eterno descanso.

Descanse en paz Octavio Ocaña.

Finalmente, Televisa, empresa donde trabajaba Octavio Ocaña, escribió en sus redes sociales oficiales:

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Octavio Ocaña, más y mejor conocido como Benito Rivers en la serie Vecinos, se lee en la publicación de la empresa.

Por su parte Luis Fernando Peña posteó una fotografía junto a Octavio y dijo que no podía creer la noticia, que había despertado con la esperanza de que fuera mentira

Anoche me enteré de esta terrible noticia, hoy desperté esperando que fuera falso, pero no... No puedo creer que te hayas ido, que te hayan arrebatado la vida de esa manera... Un chavo único, auténtico, sin mascaras... Acá seguiremos pateando la bola en tu honor carnalito, gracias por tantas sonrisas, gracias por todo. DESCANSA EN PAZ TAVO DESCANSE EN PAZ NUESTRO QUERIDO "BENITO

El Escorpión Dorado posteó un video con el joven actor, y muy a su estilo lamentó lo sucedido.

Amaneciendo con una noticia de la chingada, el Actor de #Vecinos Octavio Ocaña se nos adelanta en el pinche camino.

Sin poder creer la triste noticia la actriz Bárbara Torres recordó que fue testigo del trabajo actoral de Octavio cuando tenía tres años.

No lo puedo creer! Desde los tres años vi como un joven trabajo y ahora no está! No hay palabras! @octavioocaa Dios te lleve a su gloria. Conozco a toda la familia desde que llegue a México…mis oraciones van por ustedes. Que dolor en el corazón!.

Sentí súper feo leer la noticia ?? Octavio Ocaña marcó a una generación completa sirviendo todo esto con Benito Rivers ?? pic.twitter.com/bCHxn6b5r5 — Carlo Ventresca (@_Bobes_Ponja) October 30, 2021

FANS DE OCTAVIO OCAÑA DEDICAN EMOTIVA DESPEDIDA

Siempre te recordaremos con mucho cariño, "Benito". Gracias infinitas por tantas alegrías que nos provocaste. Descansa en paz, Octavio Ocaña. ???#Vecinos pic.twitter.com/NCcXFgwRqa — Yo Soy La Rosquillas Esa (@larosquillasesa) October 30, 2021

te quiero mucho, Benito pic.twitter.com/35d5NDcqe9 — lau lvs yankel;???????? (@fearlouistx) October 30, 2021

Hasta siempre Benito ????



Octavio Ocaña

1998-2021 pic.twitter.com/19KbRBxQNq — ???? ?????????????????? (@LaComadritaOf2) October 30, 2021

Es real lo de Octavio Ocaña?:( pic.twitter.com/zXglNUyFTK — Alejandro (@AlejandroParg13) October 30, 2021

Nadie podra olvidar a Benito, ahora ha partido a reunirse con "Don Roque" ???



Descanse En Paz ??

Octavio Ocaña

"Benito Rivers" pic.twitter.com/FTR0r6vk4v — Weekend Televisión (@WeekendMedios) October 30, 2021

Quién me parió con dolor mamá mamá mamá quién me limpió las lagañas, mamá mamá mamá quien me hace mentir cuando llega el de la renta mamá mamá - Benito (Octavio Ocaña)



Nunca olvidemos el rap de la mamá??#Vecinos pic.twitter.com/JNrTvUO68S — Aline (@skzxbp) October 30, 2021