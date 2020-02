El video "Take On Me" de A-ha rompe récord al superar los mil millones de views en YouTube

El video "Take On Me" de A-ha rompe réco...

El grupo noruego A-ha logró romper un récord, el video "Take On Me" alcanzó mil millones de visitas convirtiéndose en el segundo más visto de los años ochenta a través de la plataforma YouTube.

De acuerdo con Milenio, el videoclip "Take On Me" se lanzó originalmente en 1985, pero fue recientemente restaurado y actualizado a resolución 4K para mejorar su calidad visual.

El icónico video fue dirigido por Steve Barron, desde su lanzamiento acaparó la atención del público por ser innovador y mezclar la animación con bocetos a lápiz y acción en vivo.

En aquella época se utilizó la técnica "rotoscopia", requerida para que el metraje de acción en vivo se rastreara cuadro por cuadro. Para completar el video, los artistas Michael Patterson y Candace Reckinger pasaron 16 semanas haciéndolo.

"Take On Me" fue número uno en 36 países y se une al club de canciones que han logrado alcanzar esa cifra como; "November Rain" de Guns N ´Roses", "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana y "Bohemian Rhapsody" de Queen.

(Ann Ventura)