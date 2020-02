Eleazar Gómez niega homosexualidad y se aferra a que Danna Paola no habla de él en su tema "Sodio"

Danna Paola aseguran que la canción "Sodio" habla de Eleazar Gómez, mientras que "ELEY" del también actor, muestra a una modelo idéntica a Danna (FOTO TOMADA DE WEB)

Danna Paola conquistó en poco tiempo las listas de popularidad con su nueva canción "Sodio", su tema desató una ola de rumores donde señalan que el romance que tuvo la cantante con Eleazar Gómez, terminó por la supuesta homosexualidad del actor.

De acuerdo con Publimetro, los fans han revivido el romance que tuvieron Danna Paola y Eleazar Gómez cuando ambos protagonizaban la telenovela "Atrévete a Soñar" de Televisa.

La controversia comenzó por la letra de la pieza: "Si me explicas, yo te entiendo. Si te callas, no comprendo. Perdí la apuesta y al final, un novio menos, una amiga más".

En varias ocasiones Danna Paola ha dejado claro que su inspiración en las letras de sus canciones viene de sus experiencias de vida, en especial de sus fracasos amorosos.

Por lo que muchos fans de la también actriz aseguran que "Sodio" habla de su relación con Eleazar Gómez, ya que es uno de los pocos romances de Danna Paola que salieron a la luz. Lo que dejaría al descubierto la presunta homosexualidad de Eleazar.

ELEAZAR GÓMEZ SE DEFIENDE

El también modelo no se quedó callado y respondió a los chismes por la canción de la protagonista de la serie Élite. Durante una entrevista, Eleazar fue cuestionado sobre si había escuchado la canción, a lo que él respondió que no, aunque ya sabía que su ex había sacado un nuevo tema.

El entrevistador le comentó al actor que Danna había utilizado la música para contar la historia de un viejo amor que había descubierto tiempo después que en realidad era gay.

Ante esto, entre risas, Gómez confesó que el tema no podía tratarse de él, aunque no descartó escucharlo.

No he escuchado todavía el tema, en los camerinos me contaron algo así, pero pues no sé. No cómo crees, cuando lo escuche pues les platico, pero ya con lo que me dijiste, de plano no. Te puedo decir que no soy yo"

REVELAN DETALLES DE SU RELACIÓN



Violeta Isfel, quien protagonizó "Atrévete a Soñar" junto con Danna Paola y Eleazar Gómez, reveló las travesuras que los actores realizaban en el set.

Durante una entrevista para el programa Confesiones, de Aurora Valle, la actriz dijo que Danna y Eleazar se desaparecían en plena grabación. La intérprete reveló que su compañera tenía 13 años y él 22. Además, dijo que de pronto aparecían ambos, cada uno por lugares diferentes.

"Bueno, Eleazar y Danna... ¡Lo siento Danna lo voy a decir!, se nos escapaban, de pronto no los encontrábamos", sentenció la histrión de 34 años de edad.

Violeta reconoció que su relación con la jueza de "La Academia" fue de muchos altibajos, pues Danna era adolescente cuando filmaron la telenovela.

INDIRECTAS ENTRE DANNA PAOLA Y ELEAZAR GÓMEZ

Internautas aseguran que Danna Paola habla de su romance con Eleazar Gómez en su nueva canción "Sodio", mientras que el actor le lanzaría indirectas a la protagonista de "Elite" en su tema "ELEY"

Según las teorías de fans, Danna Paola revelaría que su romance con Eleazar Gómez terminó por la presunta homosexualidad de él.

Por su parte Eleazar Gómez muestra en el videoclip de su canción "ELEY a una modelo muy parecida a Danna Paola y hace referencia a su ex novia mencionando al Pablo del que la actriz habla en su exitoso tema "Oye Pablo".

(Aline Núñez)