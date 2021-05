Elliot Page comparte su primera foto en traje de baño como hombre trans

Elliot Page sigue abrazando con total orgullo su identidad, pues acaba de publicar su primera foto sin camisa, a pocos meses de declararse un hombre transgénero.

El actor de películas como "Inception" y "X-Men", quien anteriormente fuera conocido como Ellen Page, sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al presumir su cuerpo varonil.

Page aparece en la publicación junto a una alberca en lo que parece una casa de verano. Ahí, se muestra en un traje de baño rojo y sin camisa, luciendo sus músculos y pectorales con una gran sonrisa.

"El primer traje de baño de chico trans", expresó orgulloso en la descripción de foto.

MILEY CYRUS UNA DE LAS PRIMERAS EN DAR ME GUSTA A LA IMAGEN DE ELLIOT PAGE

Con sólo una hora de haber publicado su foto, Elliot acumuló más de un millón de "Me Gusta" y cientos de mensajes felicitándolo por su transformación.

Pero quien destacó de todos ellos es la cantante Miley Cyrus, abiertamente pansexual, quien le lanzó un piropo a Elliot, dejando ver que le gusta demasiado su nueva identidad.

"Hot", escribió Miley, que al español se traduciría como "Ardiente".

Fue el pasado diciembre cuando Elliot reveló su nueva identidad con un comunicado que publicó en Instagram.

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud enorme por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo esperar para expresarles lo extraordinario que se siente amar finalmente quien soy, como para perseguir mi auténtico yo", escribió.

Dijo que gracias a la comunidad trans, se ha sentido inspirado para abrazar su verdadera identidad, por lo que ahora apoyará activamente la causa y buscará ayudar a otras personas en proceso de aceptarse a sí mismas.





(Imelda Téllez)