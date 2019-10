Elton John asegura que Michael Jackson era un "un enfermo mental"

Los cantantes Elton John y Michael Jackson fueron amigos durante mucho tiempo, ambos alcanzaron en vida la inmortalidad reservada a las grandes estrellas del pop y del rock.

Unos años antes de que Michael Jackson muriera, los cantantes comenzaron a distanciarse, y ahora, muchos años después, Elton John explicó el porqué.

De acuerdo al portal de noticias Infobae, en una autobiografía llamada "Me", a la venta a partir de este martes 15 de octubre, Elton John reveló que Michael Jackson empezó en algún momento del pasado a alejarse de la realidad hasta convertirse en "un enfermo mental" y en una "persona perturbada".

"Conocía a Michael desde que tenía 13 o 14 años... Era el niño más adorable que puedas imaginar. Pero en algún momento, comenzó a aislarse del mundo y de la realidad como lo hizo Elvis Presley", recordó Elton John en su libro.

LA HIJA DE ANGÉLICA RIVERA, SOFÍA CASTRO HABLA DE SU SUPUESTA RIVALIDAD CON LA HIJA DE PEÑA NIETO

"Dios sabe lo que estaba pasando en su cabeza, y dios sabe qué medicamentos recetados estaba tomando, pero cada vez que lo veía en los últimos años, salía pensando que el pobre hombre había perdido totalmente la cabeza. No quiero decir eso de una manera alegre. Era un enfermo mental y una persona perturbada para estar cerca", añadió el artista británico.

Elton John también recordó una ocasión en la que invitó al cantante de "Beat it" a una fiesta que organizó en su casa. Michael Jackson desapareció del evento, y lo encontraron minutos después jugando con el hijo de una de las asistentas.

Elton John aseguró que en ese momento no sospechó nada extraño, y creyó que "por la razón que fuera, él no podía lidiar con la compañía de un adulto", y por eso prefería la de los niños.

Aparte de hablar de Michael Jackson, Elton John también realizó confesiones íntimas, el cantante reveló que sufre un cáncer de próstata, habló abiertamente sobre sus problemas con el sexo y el alcohol y compartió algunas de las anécdotas que vivió con miembros de la realeza británica, y en especial, junto a su gran amiga Lady Di.

LA RELACIÓN DE ELTON JOHN CON SU PADRE

De todas sus confidencias, las que se refieren a su padre fueron quizás unas de las más polémicas. Elton John acusó a su progenitor de no haberle apoyado en toda su carrera y aseguró que jamás asistió a ninguno de sus conciertos, y dijo que llegó a tenerle miedo.

No recuerdo que viniera a verme nunca actuar, o que hablara de música conmigo. Lo que yo hacía claramente no era lo suyo, escribió Elton John.

Sus palabras despertaron el enfado de Geoff, su medio hermano, que desmintió públicamente esas declaraciones.

"No lo entiendo porque mi madre, mi padre y yo fuimos a verle como invitados en Liverpool. Definitivamente, aquello era un concierto. Mi padre estaba allí, él definitivamente estaba actuando y definitivamente nosotros lo vimos. Yo tenía cinco años", aseguró Geoff. "O tiene una pérdida masiva de memoria y realmente cree que su padre no lo fue a ver nunca a un concierto, o tal vez es lo que quiere creer. Elton está jugando la carta de la culpa. Pero nuestros padres venían de la guerra, donde los hombres tenían que ser hombres y las mujeres, mujeres. Era un mundo distinto", sentenció.

Geoff acusó a su hermano de no haber estado en el lecho de muerte de su padre cuando falleció. Dijo que a su progenitor se le iluminaban los ojos cuando veía al músico en televisión, y contó que tenía problemas para expresar sus sentimientos por la dura época en la que vivió.

"Mi padre... recuerdo que me dijo "Te quiero", pero lo hizo en su lecho de muerte. Estábamos cuatro hermanos allí, pero no estaba Elton. Le dije, ´Papá, te quiero´, y él me contestó, ´Sí, de eso trata el amor´. Esa generación no expresaba sus emociones de la misma forma en la que lo hacemos ahora. Mi padre estaba orgulloso de él, lo podías ver cuando veía aparecer a Elton en televisión, sus ojos se iluminaban", relató.

A pesar de las declaraciones de Geoff, un portavoz del cantante luego que "Elton mantiene todo lo que dijo en su libro sobre la ausencia de su padre en sus conciertos".

"LA COCAÍNA ME HIZO UN MONSTRUO"

Además de sus problemas familiares, el actor habla en las páginas de su autobiografía de sus problemas de salud. Reveló que en 2017, el año en que murió su madre -con la que dejó de hablar durante siete años-, luchó contra el cáncer de próstata tras enterarse de su padecimiento durante un chequeo médico rutinario.

Decidió que lo mejor era someterse a una operación quirúrgica y "cortar por lo sano". Le extirparon la glándula para evitar "docenas de visitas al hospital" que le habrían obligado a anular gran parte de su agenda profesional.

SALMA HAYEK HACE UN INTRÉPIDO DESNUDO EN INSTAGRAM PARA CELEBRAR SUS 12 MILLONES DE SEGUIDORES

El músico también también rememora la autodestrucción en la que cayó por su "apetito por la cocaína". Comenzó a consumirla en 1974 y terminó por convertirle en un monstruo violento.

"Me gustaba cómo me hacía sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, de que no me sentía tímido o intimidado, de que podía hablar con cualquiera".

Pero la razón por la que tomaba cocaína iba más allá del deseo de una sacudida de energía.

"Había algo más en la cocaína que la forma en que me hacía sentir. La cocaína tenía un cierto prestigio. Estaba de moda y era exclusivo. Hacerlo era como convertirse en miembro de una pequeña élite, que secretamente se entregaba a algo atrevido, peligroso e ilícito. Patéticamente, eso me atrajo mucho", confesó avergonzado. "Es una droga horrible".

auc