Elton John, Billie Eilish, Cynthia Erivo y otros artistas, que amenizarán la gala de los Oscar 2020

El próximo 9 de febrero se llevará a cabo la entrega 92 de los Premios Oscar que busca igualar, o incluso superar, los números de audiencia del año pasado.

De acuerdo a Cine Premier, la ceremonia de los Oscar no tendrá anfitrión e insistirán en acelerar tiempos para no rayar en las tres horas de duración.

Por otro lado, la actuación en vivo de músicos invitados es un elemento indispensable, y los Oscar 2020 no serán la excepción.

Acorde a Variety, ya está confirmado que las cinco melodías que se disputan la estatuilla por Mejor canción original serán interpretadas durante el evento. La lista de piezas musicales (nominadas) y sus respectivos ejecutantes queda así:

I Can´t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4. Interpretada por Randy Newman.

(I´m Gonna) Love Me Again, de Rocketman. Interpretada por Elton John.

I´m Standing With You, de Breakthrough. Interpretada por Chrissy Metz.

Into the Unknown, de Frozen 2. Interpretada por Idina Menzel y Aurora.

Stand Up, de Harriet. Interpretada por Cynthia Erivo.

Como complemento, otros dos músicos destacarán en los Oscar 2020. Ahí estará el norteamericano Questlove, con una aparición especial, y la directora de orquesta Eímear Noone, dentro de un segmento instrumental. De hecho, la actuación de Noone es inédita para la ceremonia: será la primera vez que una mujer conduzca un conjunto musical dentro de la premiación.

Sobre los candidatos a Mejor canción original, Rocketman presume los mejores antecedentes. (I´m Gonna) Love Me Again, escrita por Elton John y Bernie Taupin, ya triunfó en los Globos de Oro, en los Critics´ Choice Awards y en los Premios Satellite. ¿Merecerá el más ambicionado trofeo de Hollywood?

BILLIE EILISH EN LOS OSCAR 2020

La cantante de "Bad Boy" fue anunciada para participar en la entrega 92 de los Premios Oscar mediante redes sociales.

En un cartel promocional con luz azul, en donde Billie se encuentra volteando hacia un lado se puede leer: "Con la presentación especial de Billie Eilish", aunque no se ha revelado que canción interpretara, la reacción de cientos de personas fue inmediata, pues la publicación desde el Twitter oficial de La Academia ya cuenta con más de 8 mil compartidos.

(Azucena Uribe)