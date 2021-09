Elton John sufre caída, pospone su gira hasta 2023 para entrar a quirófano

Algunas de las sesiones de grabación tuvieron que hacerse a distancia, por Zoom, algo que, evidentemente, nunca había hecho antes, contó el intérprete de 'Your Song' y 'Candle in the Wind'. Otras sesiones fueron grabadas siguiendo unas reglas de seguridad muy estrictas, trabajando con otro artista pero separados por pantallas de cristal, añadió.