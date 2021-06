Emilio Osorio recuerda la vez que Niurka le rompió el labio por decir groserías

Emilio Osorio recuerda cómo lo educó Niurka: "Dije una grosería asquerosa y me metió un izquierdazo, me rompió el labio a la mitad" (FOTO TOMADA DE IG: @niurka.oficial)

Emilio Osorio sacó a relucir un lado poco conocido de "La mujer escándalo", su manera de educar, el hijo de Niurja recordó la vez que su mamá le rompió el labio por decir groserías.

Durante una entrevista en el detrás de cámaras de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", el hijo del productor Juan Osorio y la actriz Niurka Marcos, señaló que su mamá lo golpeó en varias ocasiones en su intento por corregirlo y mejorar su educación.

La plática salió a relucir cuando una reportera le platicó a Emilio Osorio qué opinaba de que los papás eduquen con golpes a sus hijos, pues Niurka Marcos se mencionó sobre el caso Frida Sofía asegurando que a la hija de Alejandra Guzmán le hizo falta "una buena chinga para que aprendiera a respetar a su mamá".

"Si, de chiquito recuerdo que dije una grosería asquerosa y me metió un revés, un izquierdazo y me rompió el labio a la mitad. Entonces dime tu si volví a decir una mala palabra en frente de ella a esa edad.

Pese al momento que vivió, el actor y cantante señaló que no tiene ningún rencor hacía su madre sino todo lo contrario, está agradecido por las enseñanzas que le dio, las cuales le han ayudado a afrontar distintos problemas que se le ha presentado.

Mi madre me ha educado de una manera que yo le agradezco porque me hace entender muchísimo de la vida y no tener tantas complicaciones en lo que es mi vida personal y mi vida laboral"

El también cantante mexicano habló de sus planes a futuro, mencionó que al terminar las grabaciones de "¿Qué le pasa a mi familia?" se tomará unas vacaciones, probablemente visite a su mamá en Playa del Carme, para después enfocarse en estudiar en el extranjero, aseguró que se mantendrá lejos de los reflectores por un tiempo.

(Aline Núñez)