"Emily in Paris": filtran detalles de la tercera temporada

"Emily in Paris": filtran detalles de la...

Tras el reciente estreno de la segunda temporada de "Emily in Paris", filtran detalles de lo que podríamos ver en la tercera entrega de una de las series más populares en la plataforma de streaming Netfix, donde la ejecutiva de marketing, Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, continúa adaptándose a la "Ciudad de la Luz", mientras se debate entre dos grandes decisiones para su vida profesional y romántica.

Tras los diez capítulos de esta segunda sesión, la protagonista deberá decidir entre quedarse en Paris ahora como parte de una nueva agencia Savior o regresar a Chicago con un anhelado ascenso. El final inesperado ha despertado la curiosidad sobre el futuro de Emily con una posible tercera temporada de la cual se han revelado algunos detalles.

"Me encantaría hacer una tercera temporada", dijo Collins en una entrevista a People citada por Harpers Bazaar. Luego insistió en que ni ella misma como protagonista conoce la decisión de su personaje. "Sea cual sea su elección, estará llena de drama, moda, mucha diversión y romance", afirmó sobre la esperada temporada 3.

El productor Darren Star no quiso dar pistas sobre el futuro de la ejecutiva Cooper. "Tengo una idea muy clara de lo que elige Emily, creo que la cuestión es que no hay una opción correcta, no hay opción que mejore todo y complazca a todos. Emily es un poco complaciente con la gente y tomará decisiones que hará infelices a algunas personas y tendrá que lidiar con eso en la siguiente temporada".

Lucien Laviscount, quien en la segunda temporada da vida a "Alfie", el encantador compañero de Emily en las clases de fránces, también habló de una participación en una próxima sesión. "Tuve el mejor año de mi vida trabajando en el programa y con esta gente, así que estoy de regreso pero mientras sirva a la historia y la historia de Emily, eso es lo que importa", expresó a Baazar el actor británico quien se dio a conocer en el drama adolescente Grange Hill.

Una de los detalles revelados sobre la tercera temporada se vincula con la moda, la gran protagonista de "Emily in Paris". La diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi ya trabaja en algunas ideas para la próxima sesión donde posiblemente se rescaten algunos de los outfits de la primera temporada. No sé si podemos hacer eso pero estoy soñando con llevar al taller de reciclaje algunos de los atuendos más icónicos de Lily y ver qué pueden hacer, cortar y fabricar", citó la publicación.

(Imelda Téllez)