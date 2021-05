Emiten orden de arresto contra Marilyn Manson por agresión a camarógrafo

Hasta el momento Marilyn Manson no ha realizado ninguna declaración pública (FOTO TOMADA DE IG @marilynmanson )

El Departamento de Policía de Gilford en New Hampshire emitió una orden de arresto contra el cantante Marilyn Manson y sus representantes pues cuenta con cargos en su contra.

Mediante un comunicado en Facebook se dio a conocer que afronta dos cargos de delito menor por agresión simple a raíz de un incidente ocurrido en uno de sus conciertos en New Hampshire en agosto 2019, cuando agredió a un camarógrafo.

"El Sr. Warner, su agente y su asesor legal conocen la orden desde hace algún tiempo y no ha hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes", detalla el texto, que detalla que si la Justicia lo declara culpable podría enfrentarse a una pena de cárcel de un año como máximo y a una multa de hasta 2 mil dólares.

En la publicación de Facebook, la fuerza dijo que Manson había estado actuando en el Bank Of NH Pavilion el 18 de agosto de 2019 cuando ocurrió una de las supuestas agresiones.

Tal parece que la víctima había estado en el área de boxes del escenario mientras filmaba el programa, algo para lo que habían sido contratados y Marilyn Manson escupió a una cámara que grababa el concierto. El camarógrafo, que se encontraba cerca del escenario, alega que parte de la saliva cayó sobre su persona, indica el portal, que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

Asimismo, el Departamento de Policía de Gilford ha comunicado que, aunque la presunta víctima "no sufrió lesiones", acusó a Manson de haberlo agredido porque su acto es un "contacto físico sin privilegios".

La orden de arresto no es una presunción de culpabilidad y no está relacionada con otras acusaciones hechas contra Manson.

Recordemos que Manson fue demandado por su ex asistente por acusaciones de agresión sexual, agresión y acoso, y ha sido acusado de abuso sexual, físico y emocional por la ex estrella de "Game Of Thrones", Esme Bianco.

Bianco estuvo entre varias mujeres que hablaron en febrero después de que otra actriz, Evan Rachel Wood, acusó a Manson de abuso sexual, físico y emocional durante su relación.

Luego fue despedido por su sello discográfico y agentes.

En respuesta a esas acusaciones, Manson dijo que eran "horribles distorsiones de la realidad" y que sus "relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuadas con socios de ideas afines".

(Azucena Uribe)