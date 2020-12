"En esa plaza yo toreo", la fuerte anécdota sobre Armando Manzanero

Siendo yo Jefe Delegacional en Coyoacán, se presentó el maestro #ArmandoManzanero por un trámite que era improcedente, la obra era de su novia y él me dijo: "Yo no le puedo dar a ella esa noticia hermano, la traigo y tú le dices, no me hagas quedar mal pues en esa plaza yo toreo! pic.twitter.com/pzR5KTZ0Mp