Encuentran cadáver en el departamento de ex productor de "MasterChef"

Estoy aquí, estoy libre, no estoy imputado en ningún caso, no fue lo que se dijo en la revista y no me toca a mí decirlo porque no soy médico ni perito. No era mi pareja, era alguien que conocí recientemente, no conocíamos a su familia y eso hizo las cosas más engorrosas porque no sabíamos a quién llamar, puntualizó el productor de TV Azteca.