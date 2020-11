Encuentran testamento de José José, ¿quiénes son sus herederos?

No lo vimos, no sabemos si lo obligaron a firmar un testamento o que´. Es ma´s, ¡no sabemos si en verdad hay un testamento! Y esta gente esta´ escondida, no ha dado la cara, no responde los llamados, no responde nada, asi´ que esperamos que los juzgados reabran y podamos continuar los procedimientos legales para que sea la autoridad competente quien nos diga do´nde estamos parados, explicó José Joel a la revista TvyNovelas sobre la actitud que tomó Sara Sosa.