Enrique “El Perro” Bermúdez contó la vez que fue telonero para The Doors, el que es considerado como uno de los comentaristas deportivos más importantes de México, por sus características narraciones y su inigualable voz, habló en una entrevista con Javier Alarcón de su gusto por el rock.

“El Perro” Bermúdez confesó que en una de las presentación del grupo estadounidense The Doors en la Ciudad de México, él participó y tocó como telonero del show. ¿Te lo imaginas?

Tuve el honor, ahí sí de ser telonero, ahí en Insurgentes, cuando Mario Olmos los llevó, de los Doors. Conocí a Jim Morrison. Con Jim Morrison llegué a tomar un whisky, fíjate, juntos. Eso me tocó vivir con Jim Morrison, uno de los honores más grandes de mi vida, porque era mi idolazo, confesó Bermúdez.

En dicha entrevista, Enrique “El Perro” Bermúdez confesó que siempre ha sido fan del rock, y que una de sus bandas favoritas es The Beatles. Por otra parte, narró la vez en que se hospedó en el mismo hotel que The Rolling Stones.

Eso nos tocó a Alicia y a mi en el Hotel Sotavento, eso fue en Ixtapa Zihuatanejo. Me acuerdo que Alicia y yo comenzamos a oler a petate fuerte, le estaban quemando las patas a Satanás arriba de nosotros, y eran los Rolling Stones que habían rentado 3 pisos de ese hotel, y alcancé a ver al gran Mick Jagger, contó a Alarcón.

The Doors se presentó en México del 27 al 30 de junio de 1969, un año después de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien consideraba que el rock atraía problemas y una ideología inadecuada para los jóvenes.

“En el 68 fue este ataque del Estado sobre los estudiantes y un año después es cuando se planea traer a The Doors. Se hicieron 4 conciertos en el mes de junio del 1969, no fue lo más emotivo, no era aquél Rey Lagarto que se conoció. No fue el mejor momento para The Doors ni el mejor momento para que en México se pudiera disfrutar un concierto de talla internacional”, dijo al respecto el periodista “Chava Rock” en el programa Lugares secretos: bitácora de un México escondido de Canal Once.

Se presentaron en un centro nocturno que estaba ubicado en la Colonia Del Valle, cuyo nombre era El Fórum, propiedad de Javier Castro, hermano del famoso cantante mexicano Gualberto Castro. Los boletos para ingresar al lugar tuvieron un costo de 700 pesos de entonces.

Se sabe que El Fórum de la Del Valle estuvo a reventar durante las cuatro fechas, y que algo que caracterizó al público fue que, en su gran mayoría, estaba conformado por hijos de políticos, como Alfredo Díaz Ordaz, hijo del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, así como también hijos de empresarios.

En el texto del periodista Fernando Rivera Calderón, La noche que Jim Morrison conoció a Díaz Ordaz, se cuenta que Alfredo y Morrison fumaron marihuana en la Residencia oficial de Los Pinos, antes de ser descubiertos por el presidente a media “fiesta”, razón por la cual pidió una explicación a su hijo para después correr al legendario grupo de rock.





(Imelda Téllez)