Enrique Guzmán aconseja a Yahir sobre adicciones de su hijo Tristan

El cantante Yahir está atravesando por un amargo episodio en su vida, reveló que su hijo Tristán en recayó en su adicción a las drogas, se declaró bisexual y empezó una carrera como actor porno. El también actor de musicales como "Hoy no me puedo levantar" y "Jesucristo Superestrella" dejó en claro que apoya a su hijo en cuanto a su orientación sexual, pero no puede aceptar sus adicciones y el rumbo de su carrera profesional.

Estoy lógicamente triste, con un hijo recaído que está en problemas otra vez y no quiere saber nada de nadie, quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción y la verdad no puedo, mi hijo necesita estar conmigo limpio porque él es una persona cuando no está en drogas y otra cuando no está consumiendo.

Varios Famosos han expresado su apoyo a Yahir, uno de ellos fue el ícono del rock&roll Enrique Guzmán, quien le aconseja mantenerse fuerte y con ánimo, así como priorizar su bienestar: "Que le eche muchas ganas, que ponga por delante su vergüenza y su miedo, no tiene más remedio".

Lo vi, pobrecito, no sabe qué hacer y está su otro pequeñito también involucrado. Sé que debe ser muy difícil enfrentar ese tipo de cosas. Pobrecito, tendría que echarle muchas ganas o saber darle la espalda a muchas cosas, aunque sean parientes. Lo hemos pasado todos, opinó Guzmán sobre la situación de Yahir.

El papá de Alejandra Guzmán señaló que la solución a los problemas de Yahir y su familia están en Tristán, señaló que su juventud e inexperiencia es parte fundamental de las malas decisiones que está tomando.

Espero que el muchacho también recapacite y vea las cosas de otra manera, porque ser joven es una enfermedad que se quita con el tiempo y su niño está muy joven, no hay nada que pueda hacer más que aguantarse, agregó.

ENRIQUE GUZMÁN Y LOS DETALLES DE SU VIDA PERSONAL

Sobre el conflicto con su nieta, Frida Sofía, dijo: "Me dio mucho gusto saber que hay un respaldo total de parte de la gente, quitas una sabana de encima. Estoy contento".

Por último, Enrique Guzmán habló de su preocupación por la salud de su esposa, Rosalba: "Me preocupa mucho porque es mi compañera. ¿Me voy a quedar solo? No, le reclamo mucho, le digo: ´Échale ganas porque no me puedes dejar solo´. Rosalba es una cosa extraordinaria".

Los comentarios de Enrique Guzmán a partir del minuto 1:46 del siguiente video.

(Aline Núñez)