Enrique Guzmán asegura que Frida Sofía amenazó con hundirlo, así responde ella

No sé si es que están preparando una defensa extraordinaria o es que no tienen con qué probar que yo a esa niña de 5 años la mal toqué; no tienen con qué proceder, pero ahora yo presentó la demanda contra ellos. Tendría que haber alguien que hubiera visto que la hubiera tocado, no tiene testigos porque no pasó nada, nadie ha visto nunca que yo me comporte de esa manera con ella.