Enrique Guzmán demandará a Frida: "Llegaré hasta las últimas consecuencias"

El cantante Enrique Guzmán se encuentra en medio del huracán de la polémica luego de que su nieta Frida Sofía lo acusara públicamente de abuso sexual. En una reveladora entrevista que la hija de Alejandra Guzmán tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló que cuando tenía cinco años su abuelo la tocaba indebidamente.

Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio. Dijo Frida Sofía para el programa "De Primera Mano".

ALEJANDRA GUZMÁN HABRÍA GOLPEADO A SU PADRE TRAS ACUSACIONES DE FRIDA SOFÍA

En cuanto el escándalo se desató, Enrique Guzmán usó sus redes sociales para defenderse y estalló contra su nieta señalando que tiene problemas psicológicos con el #fridamiente.

Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente, escribió el cantante en su cuenta de Twitter. En otra publicación señaló: Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. Yo soy un caballero.

ENRIQUE GUZMÁN DEMANDARÁ A FRIDA SOFÍA

A pesar de que el cantante intentó limpiar su imagen y sus hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique salieron a defenderlo, muchas personas apoyan la versión de Frida Sofía, por lo que Enrique Guzmán ya no tiene planes de hacer más declaraciones al respecto y empezará un proceso legal contra su nieta por presunta difamación.

Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso

Sobre cómo ha tomado los señalamientos de la gente en redes sociales, Enrique Guzmán afirma que no ha visto nada.

No he visto nada de eso, prefiero no saber más del tema, que las autoridades se encarguen de todo, yo solo quiero estar tranquilo.

(Aline Núñez)