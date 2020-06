Enrique Guzmán llama "enferma" a su nieta Frida Sofía

Mira, yo no le he querido faltar al respeto, siempre ha estado así de loquito, pero que no se le olvide que está hablando de su nieta, de una mujer, especialmente hoy en día de cómo nos tratan (a las mujeres), que venga con su machismo asqueroso, pervertido y morboso, a hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que ching

dos sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba, recalcó Frida Sofía.