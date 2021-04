Enrique Guzmán llora con Paty Chapoy, en redes tunden a la periodista

Tengo 4 nietas, y un nieto [...] una de ellas vive conmigo, vive en mi casa, la amo con toda mi alma y a Frida también, y oír estas cosas me duele porque no las entiendo, no entiendo. Se me fue a Miami porque la intentaron secuestrar, y desde entonces creció de una manera que no vi, y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino mal de ella, quiero saber ¿qué le pasa?