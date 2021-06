Enrique Guzmán pierde proceso legal contra Gustavo Adolfo Infante

Hoy les informo que la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales determinó que como yo no me he acercado al señor, es más no sé en donde viva o a su familia, no hay justificación para ordenar la implementación de dichas medidas, también debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra, se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó el señor Enrique Guzmán, lo único que se otorgó a favor de Guzmán fue la medida de protección consistente en código de atención.