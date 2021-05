Enrique Guzmán revela que Alejandra le dio todo su apoyo para demandar a Frida

Enrique Guzmán reveló que su hija la rockera Alejandra Guzmán le dio todo su apoyo para que demandara a su hija Frida Sofía. El cantante dijo que decidió recurrir ante las autoridades para limpiar su nombre de los señalamientos de su nieta en su contra y que irá con todo porque cuenta con la autorización de su hija.

Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho antes, entonces ok, entonces voy con todo, y fui y levante un acta contra ella, contra Gustavo Adolfo Infante, y quienes resulten responsables [...] Yo no pongo el freno más, porque Alejandra me dio permiso, Alejandra me dijo ´hazlo papá, porque yo no pude hacerlo sola´, contó el cantante en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, el intérprete manifestó que su hija no quiere saber nada de Frida. "Alejandra no tiene más hijas, no quiere saber más [...] Ya no quiere saber nada de la niña, así me dijo ´papá haz lo que sea, defiéndete como puedas, yo no quiero saber nada más de esa niña´".

Asimismo, reveló que tras las acusaciones de presuntos tocamientos indebidos dejó de querer a su nieta y no dudó en despotricar contra ella.

Ya no... no, no, de ninguna manera, no y como pueda buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de put..., y qué difícil es decirle hija de put... a la hija de mi hija, pero sí es una hija de put....

Finalmente, Enrique Guzmán nuevamente negó las acusaciones en su contra. "Debería estar enfermo mi cerebro y no me lo imagino, todos dicen que hay que defender a la pobre niña, algunos no, por ahí en mi celular y mis redes llegan mensajes... ánimos de mucha gente y una que otra mentada muy bien puesta, que cuando lo lee mi mujer, pues a mi hasta vergüenza me da".

Cabe señalar que el padre de Alejandra Guzmán se presentó este jueves en los juzgados para ratificar su denuncia y antes de ingresar al lugar subrayó: "voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca, esos son inventos de una niña".

(Imelda Téllez)