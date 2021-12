¡Épico! Periodista confundió a Zendaya y Tom Holland con Dua Lipa y Harry Potter

Los protagonistas de 'Spider-Man: No Way Home' asistieron a la ceremonia realizada en París, Francia (FOTO TOMADA DE TWITTER)

El día de ayer, 29 de noviembre se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro 2021 donde el futbolista argentino Lionel Messi recibió su séptimo galardón como el mejor jugador del mundo y donde celebridades como Zendaya y Tom Holland fueron invitadas.

A la ceremonia realizada en el Théatre du Châtelet asistieron figuras del mundo del fútbol como Kylian Mbappé y Robert Lewandowski. Sin embargo, destacó la presencia de una de las parejas del momento: Zendaya y Tom Holland, protagonistas del gran estreno cinematográfico del año: "Spider-Man: No Way Home".

Confunden a Zendaya y Tom Holland con Dua Lipa y Harry Potter

Lo que más llamó la atención de los internautas en las redes sociales fue que al llegar a la alfombra roja, los actores fueron confundidos con la cantante Dua Lipa y, por increíble y ridículo que parezca, con el famoso mago Harry Potter.

Durante la transmisión de ESPN Latinoamérica, periodistas argentinos provocaron burlas de los usuarios por no reconocer a las jóvenes celebridades. Mientras que Zendaya fue confundida con la intérprete de temas como "Physical" y "Levitating", Tom Holland fue llamado como el personaje principal creado por J. K. Rowling.

"Dua Lipa es, no sé quién es", dijo el comunicador Christian Martin". "Ajá, sí, cantante inglesa", respondió uno de sus colegas. "Ahí llega uno que tiene cara de Harry Potter, no sé quién es", agregó Martin, haciendo referencia a Holland. Al poco tiempo, uno de los periodistas dice: "Zendaya, actriz, me dicen".

Tom Holland y Zendaya en la gala del #BalonDeOro pic.twitter.com/bbcs8SMcTE — Mundo Vengador (@IniciativaV) November 30, 2021

Spider-Man: No Way Home, protagonizada por Zendaya y Tom Holland, se estrena en México el próximo miércoles 15 de diciembre. La cinta dirigida por Jon Watts ha generado mucha expectativa, sobre todo porque una gran cantidad de fans espera que aparezcan Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Zendaya y Tom Holland llegan a la gala del Balón de Oro 2021.



Christian Martin de ESPN: "Dua Lipa y uno que tiene cara de Harry Potter". ????#BallonDor pic.twitter.com/CFo0kfAL9F — ?????? Mar ?????? (@mariaraaawr) November 29, 2021

(Azucena Uribe)