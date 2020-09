"Eres tan sexy": el sutil coqueteo de Jeniffer Aniston con Brad Pitt

Una de las parejas más queridas en Hollywood y que más tristeza causo con su separación fue Jennifer Aniston y Brad Pitt; pese a que ya tomaron rumbos distintos volvieron a causar polémica luego de que se revelara una nueva reunión entre ambos.



De acuerdo a Grupo Fórmula, Jennifer Aniston y Brad Pitt causaron revuelo en redes sociales luego de que publicaran un video en donde se les ve juntos, pero no te emociones, tan sólo lo hicieron para leer el guión de la película para adolescentes "Fast Times at Ridgemont High".

La reunión fue virtual, vía Zoom, y ahí, los ex maridos, Pitt de 56 y Aniston, de 51, hicieron la lectura de sus personajes, quienes eran una pareja de estudiantes de secundaria enamorados cuyos nombres serán Brad Hamilton y Linda Barrett.

Jennnifer, saludó muy seductoramente a su ex marido al iniciar la reunión virtual:

"Hola Brad [Hamilton]", dijo seductoramente. "Sabes lo lindo que siempre pensé que eras. Eres tan sexy. ¿Vendrás a mí?".

Cabe señalar que la iniciativa de esta lectura reunió a grandes y famosas estrellas de Hollywood y se creó para apoyar económicamente a las organizaciones benéficas Core y Reform Alliance cuyo propósito es apoyar a los millones de personas afectadas por la pandemia de la covid-19.

El narrador de la lectura protagonizada por los ex esposos estuvo a cargo de Morgan Freeman, quien describió la escena de los amantes:

"Él camina hacia Linda. Ella se acerca y lo agarra para darle un beso. Luego lo empuja para que él pueda ver mientras ella desata con cuidado las correas de la parte superior del traje de baño".

La lectura, de una hora de duración, recaudó 50 mil dólares para las organizaciones benéficas.

No es la primera vez que Jennifer y Brad se reúnen desde que se divorciaron en 2005, en enero, fueron vistos abrazados entre bastidores en los Screen Actors Guild Awards. Jennifer ganó un SAG por su papel en The Morning Show y Brad por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood.

