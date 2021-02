Eric del Castillo no cree en vacuna del covid; toma dióxido de cloro

Desde el descubrimiento del covid-19 muchos artistas se han pronunciado en contra de la existencia de este letal virus y con la llegada de la vacuna para prevenirlo también ha causado polémica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PAOLA ROJAS PASA INCÓMODO MOMENTO EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO

Tras informarse de la eficacia de estas vacunas, pero varios famosos han dado su opinión, entre ellos Paty Navidad, quien ha causado polémica con sus declaraciones y al asegurar que no se vacunará y otro actor que piensa de la misma manera es Eric del Castillo quien reveló que no cree en las vacunas y que toma dióxido de cloro.

Durante una entrevista para el programa "De Primera Mano", el primer actor, Eric Castillo fue cuestionado sobre si piensa ponerse la vacuna contra la covid-19 y su respuesta fue tajante ya que reveló que no cree en las vacunas.

"Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y digan lo que quieran. He visto a mucha gente, familiares míos a punto de morir que se han tomado dióxido de cloro y se han salvado". Eric del Castillo declaró que tanto él como su esposa e hijas, Kate y Verónica, están tomando el dióxido de cloro desde hace ya varios meses, además de que aseguró que están informados sobre este producto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN OSORIO NEGÓ HABER SALIDO CON MAURICIO MEJÍA A CAMBIO DE UN PAPEL

"Ya tenemos tomándolo, no de diario, tenemos como unos seis meses. Ellas (Kate y Verónica) también lo están tomando, tenemos mucha información científica al respecto". Finalmente, el actor comentó que tomar dióxido de cloro o no vacunarse es voluntad de él y su familia y no quiere influenciar a otras personas a hacerlo. "Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, pero yo no me vacuno, ni recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia. Estas cosas son personales y el que quiera que lo haga, es voluntad propia", opinó el actor.

(Azucena Uribe)