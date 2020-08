Érika Buenfil explota contra Pepillo Origel: "Que cuide el hocico"

La actriz Érika Buenfil es llamada "La Reina de Tik Tok" por su éxito en la red social pero al parecer no a todos les agrada esta faceta y es que hace unos meses Pepillo Origel y Martha Figueroa criticaron sus videos, pero recientemente con un tono molesto y en ocasiones al borde del llanto, Erika respondió a los ataques de los periodistas: "Me dolió, no lo voy a perdonar", dijo contundente y por primera vez, sobre las duras palabras que recibió en mayo pasado.

De acuerdo a Tribuna, la actriz de Televisa Érika Buenfil se sinceró con la periodista Fernanda Familiar en su programa en línea, Fernanda Talks Home, en el cual estalló contra los conductores Pepillo Origel y Martha Figueroa por los comentarios contra ella y su hijo Nicolás hace unos meses.

Recordemos que hace unos meses comenzó la polémica cuando Pepillo se expresó de una manera grocera hacia la actriz.

"Quiero mucho a Érika Buenfil, pero sus Tik Tok ya me tienen hasta la ma... Ya es mucha payasada", dijo Pepillo.

A estos comentarios le siguieron los de Martha, quien dijo que los TikTok que hacía la actriz eran dirigidos por su hijo de 15 años, al que se refirió como "el pequeño Zedillo", haciendo referencia a que es nieto del ex presidente de México, Ernesto Zedillo, de quien no lleva su apellido ya que nunca se hizo cargo de él.

Al ser cuestionada sobre esta situación, la "Reina del TikTok", Érika Buenfil declaró:

"No nada más habló de TikTok, siguieron comentando y tocaron el punto de mi hijo y con eso soy chile. Y Martha Figueroa le dice a mi hijo: 'El Zedillito' y les dije perdón, mi hijo se llama Nicolás Buenfil. No es gente del medio y no es para que esta señora hable de él despectivamente".

Al borde del llanto y visiblemente molesta, la talentosa actriz estalló al recordar lo que le hicieron, pues asegura que se metieron con su hijo y eso no lo perdonará nunca.

"Me dolió porque me ha costado un chin... sacar adelante a esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie. Por eso lo traigo en el 'gaznate' y no lo voy a perdonar. Punto. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. No me paga un bistec, no ha pagado una colegiatura, porque es mío y porque soy una chin... y lo saqué adelante".

También sostuvo que si se quería Pepillo Origel se burlara de que hace TikToks o de su apariencia, no le molesta porque es "parte de ser una persona expuesta", sin embargo, para ella esta falta es imperdonable.

"Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo y no de ellos. No los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar, lo siento", dijo contundente.

"Que él siga adelante con su carrera y la otra señora también pero que me deje en paz y a mi hijo más. Veía la entrevista y decía sí búrlate de mí, yo me burlo de mí, no importa, ¿pero por qué tenía que ser una entrevista tan larga?. Eso fue, me sigue doliendo".

Yo creía que era mi amigo pero por sacar una nota y salir en un programa chafa que nadie ve, pero no. Tengo noticias, yo tengo 8 millones de seguidores que me quieren", finalizó para después cambiar el tema.

