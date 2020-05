Erika Buenfil responde a rumores de ingresos millonarios en Tik Tok

Desde hace unos meses la actriz Erika Buenfil incursionó en la plataforma de Tik Tok y gracias a sus divertidos videos fue llamada "La Reina del Tik Tok" ganando millones de seguidores.

Recientemente una revista de espectáculos reveló los ingresos que tiene la famosa actriz de Televisa por sus videos en Tik Tok.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Erika Buenfil ya cuenta con millones de seguidores y reconocimiento a nivel internacional en Tik Tok que la hace ganar miles de pesos.

Una revista de espectáculos nacional detalló que aunque actualmente la actriz no se encuentra trabajando en algún proyecto en tv pero estaría generando dinero a través de su cuenta de TikTok.

En su perfil ya suma 5.6 millones de seguidores, y según la revista, esto representa un ingreso promedio de un centavo de dólar por cada seguidor, es decir, equivaldría a unos 50 mil dólares, o bien 1 millón 230 mil pesos.

Sin embargo, la misma Erika Buenfil ha salido a desmentir esto, publicando en su cuenta de Twitter que ella no gana nada por hacer contenido en TikTok.

"Hola hola. A todos. Solo quiero decir a mis amigos de @TVNotasmx que no gano nada en Tik tok. Porfa no digan cosas que no son ciertas", escribió.

(Azucena Uribe)