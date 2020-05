Erika Buenfil reveló detalles íntimos de su amorío con Luis Miguel

Me vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él (Luis Miguel) para invitarme a cenar, y dije: ´Ya Toño por favor´, porque mi hermano es muy bromista, ´y no voy a ir, no estén jodiendo´. Vuelve a sonar el teléfono y canta: ´Amor, amor, amor', explicó.