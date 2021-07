Erika Zaba rompe el silencio, habló de las peleas al interior de OV7

Erika Zaba rompe el silencio, la cantante dio su versión sobre las peleas el distanciamiento y la situación actual que vive la famosa agrupación musical OV7. Zaba aseguró que este es el más grande enfrentamiento que han tenido en toda su existencia.

Durante el festejo del bautizo de su pequeño hijo Emiliano, Zaba se dio un momento para platicar con la prensa y ahondó en que, desde que se fundó, el grupo OV7 nunca había sufrido un desacuerdo tan grande como el de este momento. "Yo creo que esta sí es la pelea a lo mejor más grande que hemos tenido, eso es cierto, es un hecho que es la pelea más grande", afirmó Érika.

Sin embargo, la cantante evaluó que es parte de tener una amistad tan longeva. "Todos tenemos 32 años de trabajar juntos y ser amigos, entonces tampoco creo que sea tan alarmante el pelearnos. Tenemos que llegar a un acuerdo", sentenció.

A pesar del panorama, la también modelo aseguró que confía en que esta situación termine en buenos términos y que será el tiempo quien ayude a limar las diferencias. "Se va a arreglar y se va a solucionar, pero también necesitamos tiempo, como todos los amigos no puedes solucionar todo al momento, se tienen que que bajar las aguas, todavía sigue sin abrir el Auditorio Nacional, todavía tenemos tiempo", comentó esperanzada.

Contrario a las declaraciones de Mariana Ochoa, Zaba negó que alguno de los integrantes haya expresado que no quería participar en la gira por los 30 años de OV7. "Nadie ha escuchado ni fuera ni dentro a alguien que no quiera estar en la gira, nadie lo ha dicho, ¡Cómo crees! Nos hemos dedicado 30 años, esta es una gira soñada por nosotros más que nada", aseguró.

Son diferencias que tenemos como de decisiones, todos saben que no tenemos un mánager, nosotros siete somos los propios dueños y me parece que necesitamos un mánager, (alguien) que lleve la batuta, fue la propuesta que la cantante de 43 años expresó.

He estado hablando con todos por separado, con otros juntos, yo creo que se va a solucionar, sentenció sin dudar.

LA VERSIÓN DE MARIANA OCHOA

Por otro lado, Mariana Ochoa dio su versión de los hechos a través de su canal de Youtube. "Es muy complicado para mí y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me dan una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas", lamentó la cantante.

Como mencionó Érika, Mariana y ella sí han estado en comunicación, además de que Ochoa aseguró que uno de los que más honestidad ha expresado ha sido Kalimba. Sin embargo, Mariana aseguró que muchos de los integrantes no responden los mensajes del grupo que tenían en común.

También aseguró que M´Balia Marichal se salió de ese mismo grupo sin decir nada, y cuando Mariana intentó ponerse en contacto con ella, "La Mulata" no le respondió, por lo que hasta este momento no ha habido comunicación entre ellas.

"Cada uno ha buscado el camino (laboral) para salir adelante y creo, realmente, que eso es lo que está sucediendo con OV7?, fue la explicación que ella dio sobre el enfrentamiento de la agrupación. A pesar de todo, Ochoa recalcó que considera a OV7 su segunda familia.

El distanciamiento del grupo se dio a conocer a principios de este mes, cuando algunos de sus integrantes decidieron hablar en público sobre lo que estaba pasando entre ellos.

(Imelda Téllez)