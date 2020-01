¿Es gay? Fernando Colunga rompe el silencio, habla por primera vez de su vida íntima

A mí me gusta atender primero a la gente, la gente que me hace el favor de seguirme, que se dan cita en mi página www.colungateam.com, ellos saben que a mí me gusta atenderlos, y me gusta tratar de ser una gente que esté con ellos, yo no tengo tiempo en verdad, de poderlos tratar como se merecen a veces a través de una red social y para atenderlos a medias prefiero no hacerlo porque a mí me gusta hacer las cosas a fondo.